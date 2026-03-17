Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'in geleceği NBA gündeminin en büyük soru işaretlerinden biri olmaya devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan James, yaz döneminde serbest oyuncu konumuna gelecek.



41 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerine Lakers'ta devam edip etmeyeceği, başka bir takıma transfer olup olmayacağı ya da emeklilik kararı alıp almayacağı konusunda henüz net bir sinyal vermedi.



ESPN'den Shams Charania, Get Up programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:



"LeBron henüz kariyerine devam edip etmeyeceğine karar vermiş değil. Ancak lig genelindeki hava, onun en az bir sezon daha oynayacağı yönünde."



Charania ayrıca Lakers'ın sezonu nasıl tamamlayacağının LeBron'un kararında belirleyici olacağını vurguladı:



"Sezonun nasıl biteceği, LeBron'un performansı, sağlık durumu ve mental olarak nasıl hissettiği bu süreçte çok önemli olacak."



LeBron James'in Lakers'tan ayrılması halinde en güçlü ihtimaller arasında Cleveland Cavaliers ve Golden State Warriors gösteriliyor.



Pazartesi günü öncesinde James, sezon genelinde 21.3 sayı, 5.7 ribaund ve 7.0 asist ortalamaları yakalarken, 20.0 verimlilik puanı (PER) ile oynuyordu.



Öte yandan James'in oyunculuk kariyerinin ardından NBA'de takım sahibi olma hedefi de bulunuyor. Bu kapsamda Las Vegas merkezli bir franchise'ın 2028-29 sezonunda lige katılması bekleniyor.



