17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

LeBron'un "en az bir sezon daha" oynaması bekleniyor

Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'in geleceği NBA gündeminin en büyük soru işaretlerinden biri olmaya devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan James, yaz döneminde serbest oyuncu konumuna gelecek.

calendar 17 Mart 2026 13:05
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
LeBron'un 'en az bir sezon daha' oynaması bekleniyor
Los Angeles Lakers'ın yıldız oyuncusu LeBron James'in geleceği NBA gündeminin en büyük soru işaretlerinden biri olmaya devam ediyor. Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan James, yaz döneminde serbest oyuncu konumuna gelecek.

41 yaşındaki yıldız oyuncu, kariyerine Lakers'ta devam edip etmeyeceği, başka bir takıma transfer olup olmayacağı ya da emeklilik kararı alıp almayacağı konusunda henüz net bir sinyal vermedi.

ESPN'den Shams Charania, Get Up programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"LeBron henüz kariyerine devam edip etmeyeceğine karar vermiş değil. Ancak lig genelindeki hava, onun en az bir sezon daha oynayacağı yönünde."

Charania ayrıca Lakers'ın sezonu nasıl tamamlayacağının LeBron'un kararında belirleyici olacağını vurguladı:

"Sezonun nasıl biteceği, LeBron'un performansı, sağlık durumu ve mental olarak nasıl hissettiği bu süreçte çok önemli olacak."

LeBron James'in Lakers'tan ayrılması halinde en güçlü ihtimaller arasında Cleveland Cavaliers ve Golden State Warriors gösteriliyor.

Pazartesi günü öncesinde James, sezon genelinde 21.3 sayı, 5.7 ribaund ve 7.0 asist ortalamaları yakalarken, 20.0 verimlilik puanı (PER) ile oynuyordu.

Öte yandan James'in oyunculuk kariyerinin ardından NBA'de takım sahibi olma hedefi de bulunuyor. Bu kapsamda Las Vegas merkezli bir franchise'ın 2028-29 sezonunda lige katılması bekleniyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
IAB
