Haber Tarihi: 16 Mart 2026 09:29 -
Güncelleme Tarihi:
16 Mart 2026 09:29
Arefe günü kargolar açık mı, kapalı mı? 2026
Vatandaşların büyük bir merakla araştırdığı konulardan birisi de 2026 arefe günü kargoların açık olup olmadığına ilişkin oldu. Arefe günü bu sene 19 Mart 2026 Perşembe gününe denk gelirken vatandaşlar kargo şirketlerinin hizmet verip vermeyeceğini merakla araştırmaya başladı.
Arama motorları üzerinde birçok kişi ''19 Mart Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo çalışma saatleri'' araştırması yapmaya başladı. Vatandaşlar kargo şirketlerinin bayram arefesinde hizmet verip vermeyeceğini büyük bir merakla araştırmaya devam ediyor.
KARGOLAR AREFE GÜNÜ AÇIK MI?Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo, Sürat Kargo, Hepsijet, Trendyol Ekspress kargo resmi tatillerde ve Pazar günü çalışmıyor. Kargoların 19 Mart 2026 arefe günü teslimat yapıp yapmadığı ile ilgili güncel bilgiyi kargo müşteri hizmetleri aracılığıyla öğrenebilirsiniz.Arefe Günü 19 Mart Perşembe gününe denk gelirken, özel kargo firmaları olan Yurtiçi Kargo, MNG Kargo, PTT, Aras Kargo ve Sürat Kargo arefe günlerinde genellikle saat 09.00 ile 12.30-13.00 arasında hizmet sunuyor. 2026 Ramazan Bayramı süresince kargolar kapalı olacak. Arefe günü ise kargoların yarım gün çalışması bekleniyor.
