A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın rakibi Macaristan

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki 5. ve son maçında 17 Mart Salı günü Macaristan ile karşı karşıya gelecek.
Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki mücadele, saat 20.30'da başlayacak.
Gruptaki son maçında Dünya Kupası bileti için sahaya çıkacak Türkiye, 4 maçta 2'şer galibiyet ve yenilgi yaşadı. Macaristan ise 4 müsabakada ay-yıldızlılarla aynı sayıda galibiyet ve yenilgiyle sahadan ayrıldı.
Grupta 17 Mart Salı günü saat 14.30'da Japonya-Arjantin ve saat 17.30'da Avustralya-Kanada karşılaşmaları oynanacak.
