Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, son yıllarda mart ayından itibaren yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor.
SON 4 SEZONDA BÜYÜK KAYIP
Sarı-Lacivertliler, son 4 sezonda mart ayı sonrasında çıktığı karşılaşmalarda 5 yenilgi ve 7 beraberlik alarak kritik bir düşüş grafiği sergiledi. Bu tablo, takımın şampiyonluk yanşında önemli avantajlar kaybetmesine neden oldu.
Bu süreçte kaybedilen puanlar, ligdeki zirve mücadelesinde dengeleri değiştirirken, Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk umutlarını da zora sokuyor.
BU SEZON DA SENARYO AYNI
Bu sezon da benzer bir tablo yaşandı. Mart ayının başında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, kritik bir puan kaybı yaşadı. Sarı-Lacivertliler için asıl büyük şok ise geçtiğimiz günlerde geldi. Sarı-Lacivertliler, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Toplam 2 maç sonunda 5 puan kaybedildi.
Fenerbahçe deja vu yaşadı!
Bu yılki Antalyaspor beraberliği ve Fatih Karagümrük mağlubiyeti ile birlikte Fenerbahçe, mart ayından sonra son 4 sezonda 5 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Bu düşüş grafiği şampiyonluk yarışını etkiledi.
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|P
|1
|Galatasaray
|26
|20
|4
|2
|62
|18
|64
|2
|Fenerbahçe
|26
|16
|9
|1
|57
|27
|57
|3
|Trabzonspor
|26
|17
|6
|3
|52
|29
|57
|4
|Beşiktaş
|26
|14
|7
|5
|47
|30
|49
|5
|Göztepe
|26
|11
|10
|5
|30
|20
|43
|6
|Başakşehir
|26
|12
|6
|8
|44
|30
|42
|7
|Samsunspor
|26
|8
|11
|7
|29
|31
|35
|8
|Kocaelispor
|26
|9
|6
|11
|23
|27
|33
|9
|Gaziantep FK
|26
|8
|9
|9
|35
|42
|33
|10
|Rizespor
|26
|7
|9
|10
|32
|36
|30
|11
|Alanyaspor
|26
|5
|13
|8
|28
|32
|28
|12
|Konyaspor
|26
|6
|9
|11
|30
|39
|27
|13
|Gençlerbirliği
|26
|6
|7
|13
|28
|36
|25
|14
|Antalyaspor
|26
|6
|6
|14
|25
|43
|24
|15
|Kasımpaşa
|26
|5
|9
|12
|22
|36
|24
|16
|Eyüpspor
|26
|5
|7
|14
|19
|37
|22
|17
|Kayserispor
|26
|3
|11
|12
|20
|48
|20
|18
|Karagümrük
|26
|4
|5
|17
|24
|46
|17