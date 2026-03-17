17 Mart
Fenerbahçe-Gaziantep FK
20:00
17 Mart
Sporting CP-Bodo/Glimt
20:45
17 Mart
Arsenal-Leverkusen
23:00
17 Mart
Chelsea-PSG
23:00
17 Mart
M.City-Real Madrid
23:00
17 Mart
St. Gallen-Lugano
21:00
17 Mart
Watford-Wrexham
22:45

Fenerbahçe deja vu yaşadı!

Bu yılki Antalyaspor beraberliği ve Fatih Karagümrük mağlubiyeti ile birlikte Fenerbahçe, mart ayından sonra son 4 sezonda 5 mağlubiyet ve 7 beraberlik elde etti. Bu düşüş grafiği şampiyonluk yarışını etkiledi.

calendar 17 Mart 2026 08:46 | Son Güncelleme Tarihi: 17 Mart 2026 08:47
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe deja vu yaşadı!
Süper Lig'de şampiyonluk hedefiyle sezona başlayan Fenerbahçe, son yıllarda mart ayından itibaren yaşadığı puan kayıplarıyla dikkat çekiyor.

SON 4 SEZONDA BÜYÜK KAYIP

Sarı-Lacivertliler, son 4 sezonda mart ayı sonrasında çıktığı karşılaşmalarda 5 yenilgi ve 7 beraberlik alarak kritik bir düşüş grafiği sergiledi. Bu tablo, takımın şampiyonluk yanşında önemli avantajlar kaybetmesine neden oldu. 

Bu süreçte kaybedilen puanlar, ligdeki zirve mücadelesinde dengeleri değiştirirken, Sarı-Lacivertliler'in şampiyonluk umutlarını da zora sokuyor.

BU SEZON DA SENARYO AYNI

Bu sezon da benzer bir tablo yaşandı. Mart ayının başında Antalyaspor ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, kritik bir puan kaybı yaşadı. Sarı-Lacivertliler için asıl büyük şok ise geçtiğimiz günlerde geldi. Sarı-Lacivertliler, sahasında Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup olarak şampiyonluk yarışında ağır bir darbe aldı. Toplam 2 maç sonunda 5 puan kaybedildi.

SON HABERLER
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

