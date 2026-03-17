16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
2-1
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
2-0
16 Mart
Brentford-Wolves
2-285'
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
0-182'
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
1-4

Samsunspor'a Olivier Ntcham şoku!

Samsunspor, Kayserispor maçında sakatlık yaşayan Olivier Ntcham'ın sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) zorlanma ve ödem tespit edildiğini açıkladı.

calendar 17 Mart 2026 00:10
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trendyol Süper Lig ekiplerinden Samsunspor, orta saha oyuncusu Olivier Ntcham'ın sakatlandığını açıkladı. 

Kırmızı-beyazlılardan yapılan açıklamada, "Zecorner Kayserispor ile oynanan müsabakada sakatlanan futbolcumuz Olivier Ntcham'ın yapılan klinik muayene ve görüntüleme tetkikleri sonucunda, sol uyluk arka kas grubunda (hamstring) zorlanma ve ödem tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine sağlık ekibimiz tarafından ivedilikle başlanmış olup, tedavi ve rehabilitasyon süreci yakından takip edilmektedir." ifadeleri kullanıldı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
