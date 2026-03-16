Hikmet Karaman: 'Hedef play-off'ta yer almak'

TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Iğdır FK teknik direktörü Hikmet Karaman, ligi play-off'ta bitirmek istediklerini söyledi.



Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman da ligdeki play-off sıralamasının önemine vurgu yaptı.



"KRİTİK 7 MAÇ VAR"



İlk devre duran toplarda etkili olduklarını vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:



"İkinci yarı oynadığımız oyunu ilk yarıdaki oyunumuzun üstüne çekmemiz gerekiyor. Skordan bağımsız oyuncularımın istekleri, oyunun içinde disiplinli oynamaları çok önemli. Bir takım saha içinde şartlar ne olursa olsun birlikte hareket etmeli. Önümüzde çok kritik 7 maç kaldı. Son iki haftada kaybettiğmiz 6 puan var. Onların birinde bir 3 puan alabilseydik bugün daha farklı olabilirdi ama bütün bunlara rağmen ligi play-off'ta bitirmek istiyoruz. Onun için de umutluyum. Bandırmaspor'a ve hakemlere de teşekkür ediyorum, güzel bir maç oldu."



