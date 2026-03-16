Hikmet Karaman: "Hedef play-off'ta yer almak"

Bandırmaspor deplasmanından 1 puanla ayrılan Iğdır FK'da teknik direktör Hikmet Karaman, maçın ardından konuştu.

16 Mart 2026 16:40
Hikmet Karaman: 'Hedef play-off'ta yer almak'
TFF 1. Lig'in 31. haftasında konuk olduğu Bandırmaspor ile 0-0 berabere kalan Iğdır FK teknik direktörü Hikmet Karaman, ligi play-off'ta bitirmek istediklerini söyledi.

Alagöz Holding Iğdır FK Teknik Direktörü Hikmet Karaman da ligdeki play-off sıralamasının önemine vurgu yaptı.

"KRİTİK 7 MAÇ VAR"

İlk devre duran toplarda etkili olduklarını vurgulayan Karaman, şunları kaydetti:

"İkinci yarı oynadığımız oyunu ilk yarıdaki oyunumuzun üstüne çekmemiz gerekiyor. Skordan bağımsız oyuncularımın istekleri, oyunun içinde disiplinli oynamaları çok önemli. Bir takım saha içinde şartlar ne olursa olsun birlikte hareket etmeli. Önümüzde çok kritik 7 maç kaldı. Son iki haftada kaybettiğmiz 6 puan var. Onların birinde bir 3 puan alabilseydik bugün daha farklı olabilirdi ama bütün bunlara rağmen ligi play-off'ta bitirmek istiyoruz. Onun için de umutluyum. Bandırmaspor'a ve hakemlere de teşekkür ediyorum, güzel bir maç oldu."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
