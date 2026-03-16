16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
1-037'
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

U19 Milli Futbol Takımı Elit Tur aday kadrosu

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın Avrupa Şampiyonası Elit Tur aday kadrosu TFF tarafından açıklandı.

calendar 16 Mart 2026 16:17
Haber: AA, Fotoğraf: TFF
19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı'nın 25-31 Mart tarihleri arasında İtalya'da oynayacağı UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçlarının aday kadrosu belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre, aday kadroya davet edilen oyuncular, 19 Mart Perşembe günü saat 13.00'te İstanbul'da toplanacak.

Hazırlıklarının ilk bölümünü İstanbul'da gerçekleştirecek milliler, ardından 22 Mart Pazar günü karşılaşmaların oynanacağı İtalya'ya hareket edecek.

Türkiye, organizasyonda sırasıyla Slovakya, Macaristan ve İtalya ile karşılaşacak. Milliler, grubunu birinci bitirmesi halinde 28 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında Galler'de düzenlenecek 2026 UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

Ay-yıldızlıların UEFA 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur maçları aday kadrosuna şu oyuncular davet edildi:

Kaleciler: Kerem Matışlı (Bursaspor), Ege Albayrak (Kasımpaşa), Egemen Aydın (TÜMOSAN Konyaspor)

Defans: Hüseyin Maldar (Atko Grup Pendikspor), Ömer Arda Kara (Erzurumspor FK), Deniz Emre Ofli (Bayern Münih), Arda Ünyay (Galatasaray), Ensar Buğra Tivsiz (Hesap.Com Antalyaspor), Muhammed İyyad Kadıoğlu (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük), Taha Emre İnce (Trabzonspor), Kayra Cihan (Zecorner Kayserispor)

Orta Saha: Eyyüb Arda Yaşar (Arminia Bielefeld), Devrim Şahin (Beşiktaş), Berat Luş (Esenler Erokspor), Metin Şen (Karlsruher SC), Robert Atsup (Kasımpaşa), Hasan Hüseyin Bulut (OH Leuven), Haktan Şener (Olympique Lyon), Berkay Aslan (RAMS Başakşehir), Emirhan Altundağ (SK Rapid Wien), Onuralp Çakıroğlu (Trabzonspor), Darvin Kaan Soylu (VfL Wolfsburg)

Forvet: Özder Özcan (Alagöz Holding Iğdır FK), Emir Tuğra Turhan (RAMS Başakşehir)

Millilerin müsabaka programı ise şöyle:

25 Mart Çarşamba:

14.00 Slovakya-Türkiye

28 Mart Cumartesi:

14.00 Türkiye-Macaristan

31 Mart Salı:

16.00 Türkiye-İtalya

  PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
