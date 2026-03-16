16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
0-0
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
2-1
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Fenerbahçe'ye 2. kez Altın Şeref Bayrağı

TMOK Fair Play Komisyonu'ndan Fenerbahçe Spor Kulübü'ne Altın Şeref Bayrağı takdim edildi.

calendar 16 Mart 2026 16:55
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
TÜRKİYE Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu'nun amatör spor branşlarını bünyesinde barındıran, olimpiyatlara en çok sporcu gönderen ve Fair Play değerlerini benimsemiş spor kulüplerini ödüllendirmek amacıyla başlattığı 'Altın Şeref Bayrağı' organizasyonunda birinci olan Fenerbahçe Kulübü'ne plaket ve bayrak teslim edildi. Fenerbahçe Spor Kulübü'nde gerçekleşen teslim törenine Fenerbahçe Amatör Şubeler Koordinatörü Yüksel Seçkin Saruhan, Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç ve komisyonun yönetim kurulu üyeleri katıldı.

YÜKSEL SEÇKİN SARUHAN: "ONURLANDIRILMAK AYRI MUTLU EDİYOR"

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi gibi bir kurum tarafından bu ödüle layık görülmenin kendilerini mutlu ettiğini belirten Fenerbahçe Amatör Şubeler Koordinatörü Yüksel Seçkin Saruhan, "Kulüp başkanımız Sadettin Saran'ın selamlarını iletiyorum. Kendisi İstanbul dışında olması sebebiyle iştirak edemedi. Fenerbahçe Spor Kulübü gerçekten 'S' ve 'K' harflerinin hakkını veren bir spor kulübü. Amatör spor branşlarında 1907'den sonra başlayarak bütün branşlarda azimle, ısrarla, hiçbir ekonomik ortam, hiçbir olumsuz şartı dikkate almadan hizmet etmeye devam etmiş bir kulüp. Benim bünyemde faaliyet gösteren 6 tane olimpik branşta bin 150 sporcu, 130 antrenör ile hizmet veriyoruz. 2024 Paris Olimpiyatları'na 6 branşta 27 sporcuyla iştirak etmenin, madalyalarla dönmenin büyük onurunu ve gururunu yaşıyoruz. TMOK gibi güzide bir kurumumuz tarafından onurlandırılmak ayrı mutlu ediyor" ifadelerini kullandı.

HALDUN DOMAÇ: "FENERBAHÇE BU BAYRAĞI 2. KEZ KAZANIYOR"

Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi (TMOK) Fair Play Komisyonu Başkanı Haldun Domaç ise "TMOK Fair Play Komisyonu olarak bir önceki dönem başlattığımız Fair Play Altın Şeref Bayrağı ile ilgili bir çalışmamız vardı. Bu çalışmamızın birincisinde Fair Play Altın Şeref Bayrağı'nı Fenerbahçe kazanmıştı. Şimdi ikincisini de yine Fenerbahçe'ye takdim edeceğiz. Fair Play Altın Şeref Bayrağı; Olimpiyatlara en fazla sporcu gönderen ayrıca Türk sporuna hizmet noktasında çok önemli katkılar veren, Fair play ruhunu çok doğru bir şekilde sporcularına ve ülke sporuna yansıtan Fenerbahçe Kulübü açık ara bir oylamayla bu başarıyı elde etti. Bugün burada o bayrağı teslim etmek için geldik. Fenerbahçe bu bayrağı ikinci kez kazanıyor. Biz galiba Fenerbahçe Kulübü'ne bol bol bayrak ve sertifika yaptıracağız. Kendilerine çok teşekkür ediyoruz. Sporcu göndermenin yanında gönderdiği sporcuların fair play ruhunu yansıtması da bizim Fair Play Altın Şeref Bayrağı olmasını sağlayan unsur diye düşünüyoruz. Altyapıyı da bu şekilde destekleyen bir görüntü çıkıyor. Bu da bizi mutlu ediyor" sözlerini sarf etti.

 Reklam 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
