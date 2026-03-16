Jamie Carragher: 'Liverpool'un sorunu transferler!'

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Liverpool, Premier Lig'de sahasında ağırladığı Tottenham ile 1-1 berabere kaldı.Liverpool, maçın ilk bölümünde öne geçmesine rağmen son anlarda yediği golle sahadan beraberlikle ayrıldı. Liverpool'un son dakikalarda gol yemesi ve puan kaybetmesi İngiliz ekibi için eleştirileri de gündeme geldi.Liverpool'un efsane isimlerinden Jamie Carragher, Tottenham maçının ardından konuştu. Carragher, Liverpool'un bu sezon yaşadığı sorunların yaz transfer dönemindeki takviyelerden kaynaklandığını söyledi.Jamie Carragher,diye konuştu.Carragher,sözlerini sarf etti.Premier Lig'de Tottenham ile 1-1 berabere kalan Liverpool, UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş karşılaşmasında çarşamba günü Galatasaray'ı konuk edecek. Galatasaray, Liverpool karşısında İstanbul'daki ilk maçı 1-0 kazanmıştı.İngiliz temsilcisi, bu sezon 500 milyon euro'nun üzerinde bonservis bedeli ödeyerek kadrosunu güçlendirdi.Hollandalı teknik direktör Arne Slot yönetiminde İngiltere Premier Lig'i kazanan Liverpool, bu yıl 6 sezonluk UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu hasretini dindirmek için mücadele ediyor.Birçok yıldız futbolcunun top koşturduğu İngiliz ekibi, yaz transfer döneminde rekor bonservis ücretleri ödeyerek kadrosunu daha da kuvvetli hale getirdi.Almanya'nın Bayer Leverkusen takımından 140 milyon euro bedelle Florian Wirtz'i alan Liverpool, 120 milyon euro bonservis ödeyerek Newcastle United'tan Alexanfer Isak'ı transfer etti. Hugo Ekitike için Eintracht Frankfurt'a 75 milyon euro ödeyen "Kırmızılar", Bournemouth'tan Milos Kerkez'i 45, Bayer Leverkusen'den de Jeremie Frimpong'u 40 milyon euro'ya aldı.