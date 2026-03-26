Silver: 'Tanking sorununu çözeceğiz, bu konuda netiz'

NBA başkanı Adam Silver, ligde giderek daha fazla tartışma yaratan "tanking" sorununa yönelik kapsamlı reformların gündemde olduğunu açıkladı.



Yönetim Kurulu toplantıları sonrası basın mensuplarına konuşan Silver, "Bu sorunu çözeceğiz, nokta. Taraftarlarımıza bunu açıkça söylemek istiyorum" ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.



Silver, mevcut sistemdeki teşvik yapısının takımları zaman zaman rekabetten uzaklaştırabildiğini belirterek, "Teşviklerin düzeltilmesi gerekiyor ve bunu yapacağız" dedi.



Silver, günümüzde tanking ile yeniden yapılanma (rebuild) arasındaki ayrımın giderek daha zor hale geldiğine dikkat çekti. Bu durumun hem lig yönetimi hem de kamuoyu açısından gri bir alan yarattığını ifade eden Silver, özellikle sezonun belirli dönemlerinde bazı takımların rekabetçi kimlikten uzaklaşmasının ligin genel ürün kalitesini olumsuz etkilediğini vurguladı.



Silver ayrıca, All-Star arasından hemen önce iki takıma kesilen cezaları hatırlatarak, bazı davranışların lig tarafından müdahale gerektirecek seviyeye ulaştığını ve bu konuda kulüplerin de mesajı aldığını belirtti.



"Tanking" konusunun, NBA'de şu anda yaklaşık 20 takımın ciddi playoff mücadelesi verdiği rekabetçi ortamı gölgelediğini ifade eden Silver, bu durumun ligin genel algısına zarar verdiğini söyledi.



Yeni düzenlemelerin yalnızca sportif değil, aynı zamanda ekonomik sonuçlar da doğuracağını belirten Silver, bu nedenle kararların rekabet komitesinin görüşleri doğrultusunda ancak kulüp sahipleri seviyesinde alınacağını dile getirdi.



Komiser, özellikle draft piyangosu sisteminde geçmiş yıllardaki küçük çaplı düzenlemelerin ötesine geçilecek daha radikal değişikliklerin gündemde olduğunu vurgulayarak, "Gelecek sezona girerken teşvik yapısı bugünkünden tamamen farklı olacak" ifadelerini kullandı.



