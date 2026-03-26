26 Mart
Türkiye-Romanya
20:00
26 Mart
Çek Cumhuriyeti-İrlanda
22:45
26 Mart
Slovakya-Kosova
22:45
26 Mart
Polonya-Arnavutluk
22:45
26 Mart
Galler-Bosna Hersek
22:45
26 Mart
Danimarka-Kuzey Makedonya
22:45
26 Mart
Ukrayna-İsveç
22:45
26 Mart
İtalya-Kuzey İrlanda
22:45
26 Mart
Brezilya-Fransa
23:00

Silver: "Tanking sorununu çözeceğiz, bu konuda netiz"

NBA başkanı Adam Silver, ligde giderek daha fazla tartışma yaratan "tanking" sorununa yönelik kapsamlı reformların gündemde olduğunu açıkladı.

26 Mart 2026 13:57
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Yönetim Kurulu toplantıları sonrası basın mensuplarına konuşan Silver, "Bu sorunu çözeceğiz, nokta. Taraftarlarımıza bunu açıkça söylemek istiyorum" ifadeleriyle kararlılık mesajı verdi.

Silver, mevcut sistemdeki teşvik yapısının takımları zaman zaman rekabetten uzaklaştırabildiğini belirterek, "Teşviklerin düzeltilmesi gerekiyor ve bunu yapacağız" dedi.

Silver, günümüzde tanking ile yeniden yapılanma (rebuild) arasındaki ayrımın giderek daha zor hale geldiğine dikkat çekti. Bu durumun hem lig yönetimi hem de kamuoyu açısından gri bir alan yarattığını ifade eden Silver, özellikle sezonun belirli dönemlerinde bazı takımların rekabetçi kimlikten uzaklaşmasının ligin genel ürün kalitesini olumsuz etkilediğini vurguladı.

Silver ayrıca, All-Star arasından hemen önce iki takıma kesilen cezaları hatırlatarak, bazı davranışların lig tarafından müdahale gerektirecek seviyeye ulaştığını ve bu konuda kulüplerin de mesajı aldığını belirtti.

"Tanking" konusunun, NBA'de şu anda yaklaşık 20 takımın ciddi playoff mücadelesi verdiği rekabetçi ortamı gölgelediğini ifade eden Silver, bu durumun ligin genel algısına zarar verdiğini söyledi.

Yeni düzenlemelerin yalnızca sportif değil, aynı zamanda ekonomik sonuçlar da doğuracağını belirten Silver, bu nedenle kararların rekabet komitesinin görüşleri doğrultusunda ancak kulüp sahipleri seviyesinde alınacağını dile getirdi.

Komiser, özellikle draft piyangosu sisteminde geçmiş yıllardaki küçük çaplı düzenlemelerin ötesine geçilecek daha radikal değişikliklerin gündemde olduğunu vurgulayarak, "Gelecek sezona girerken teşvik yapısı bugünkünden tamamen farklı olacak" ifadelerini kullandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 27 17 9 1 61 28 60
3 Trabzonspor 27 18 6 3 53 29 60
4 Beşiktaş 27 15 7 5 49 31 52
5 Başakşehir 27 12 7 8 44 30 43
6 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 27 9 6 12 23 32 33
9 Gaziantep FK 27 8 9 10 36 46 33
10 Alanyaspor 27 6 13 8 33 32 31
11 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
12 Konyaspor 27 7 9 11 31 39 30
13 Antalyaspor 27 6 7 14 25 43 25
14 Gençlerbirliği 27 6 7 14 28 37 25
15 Kasımpaşa 27 5 9 13 23 38 24
16 Kayserispor 27 4 11 12 21 48 23
17 Eyüpspor 27 5 7 15 19 38 22
18 Karagümrük 27 4 5 18 24 47 17
