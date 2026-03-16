Koç Johnson: "Wemby'nin başarı listesi uzun!"

San Antonio Spurs başantrenörü Mitch Johnson, genç yıldız Victor Wembanyama'nın kariyeri için uzun bir hedef listesine sahip olduğunu söyledi.

calendar 16 Mart 2026 14:04
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fransız yıldız, Perşembe günü sağ ayak bileğindeki ağrı nedeniyle kaçırdığı maçın ardından Charlotte Hornets karşısında sahaya dönerek etkileyici bir performans sergiledi.

Wembanyama karşılaşmayı 32 sayı, 12 ribaund, 8 asist, 4 blok ve 2 top çalma ile tamamlamıştı.

Bu galibiyetle birlikte Spurs, Şubat ayının başından bu yana ligde en iyi derece olan 17 galibiyet ve 2 mağlubiyetlik bir seri yakaladı.

Koç Mitch Johnson, bu süreçte farklı maç senaryolarıyla karşılaşmanın takım için önemli bir deneyim olduğunu söyledi.

"Bu maçları oynamak hem rakiplerimizi hem de kendimizi tanımamız açısından çok faydalı oldu. Bazen açık tempolu oyunlar oynadık, bazen savunmada çok fazla mesafe kat etmek zorunda kaldık, bazen de fiziksel mücadelelerle karşılaştık. Bu deneyimlerin hepsi ileride kullanabileceğimiz dersler."

Wembanyama sezon boyunca gösterdiği performansla Yılın Savunmacısı (DPOY) ödülünün en güçlü adaylarından biri olarak görülüyor. Ayrıca MVP oylamasında da adının geçmesi bekleniyor.

Ancak bu ödüller için NBA'in 65 maçlık minimum oynama kuralını tamamlaması gerekiyor.

Fransız yıldızın sezonun geri kalanında en fazla iki maç kaçırma hakkı bulunuyor.

Koç Johnson, oyuncunun sağlığını korumak ile bu sınırı yakalamak arasında denge kurmanın zor olduğunu söyledi.

"Victor'un yapmak istediği şeylerin listesi basketbol tarihindeki en uzun listelerden biri olabilir. Bu hedeflerin çoğu benim için de önemli. Ama bazen zor kararlar almak zorunda kalıyoruz."

Johnson'a göre Wembanyama'nın motivasyonu Spurs organizasyonunu da sürekli daha iyisini yapmaya zorluyor.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
