1. Lig'de kritik maçın kazananı Çorum FK

Trenyol 1. Lig'in 31. haftasında Çorum FK, evinde Esenler Erokspor'u konuk etti.



Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.



Çorum'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Burak Çoban ve 90+3. dakikada Braian Samudio, Erokspor'un golünü 78. dakikada penaltıdan Hamza Catakovic kaydetti.



Esenler Erokspor'da 90+7. dakikada Francis Nzaba kırmızı kart gördü.



Çorum FK teknik direktörü Uğur Uçar takımın başına geçtiğinden beri 6 maçta 6 galibiyet kazandı.



Esenler Erokspor ligde yakaladığı 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.



Bu sonuçla birlikte Çorum puanını 59'a yükselterek 4. sıradaki yerini korudu, Esenler Erokspor ise 63 puanla 3. sırada haftayı tamamladı.



Lig'de gelecek hafta Çorum FK deplasmanda Iğdır FK ile; Esenler Erokspor evinde Erzumspor FK ile mücadele edecek.