1. Lig'de kritik maçın kazananı Çorum FK

1. Lig'in 31. haftasında Çorum FK, evinde Esenler Erokspor'u 2-1 mağlup etti.

16 Mart 2026 18:06
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trenyol 1. Lig'in 31. haftasında Çorum FK, evinde Esenler Erokspor'u konuk etti.

Çorum Şehir Stadyumu'nda oynanan maçı ev sahibi ekip 2-1 kazandı.

Çorum'a galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Burak Çoban ve 90+3. dakikada Braian Samudio, Erokspor'un golünü 78. dakikada penaltıdan Hamza Catakovic kaydetti.

Esenler Erokspor'da 90+7. dakikada Francis Nzaba kırmızı kart gördü.

Çorum FK teknik direktörü Uğur Uçar takımın başına geçtiğinden beri 6 maçta 6 galibiyet kazandı.

Esenler Erokspor ligde yakaladığı 15 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

Bu sonuçla birlikte Çorum puanını 59'a yükselterek 4. sıradaki yerini korudu, Esenler Erokspor ise 63 puanla 3. sırada haftayı tamamladı.

Lig'de gelecek hafta Çorum FK deplasmanda Iğdır FK ile; Esenler Erokspor evinde Erzumspor FK ile mücadele edecek.
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
