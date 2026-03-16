İzmir Şirinyer'de Hipodrom.com Ege Derbisi Heyecanı

"Türk atçılığının gelişimini bir sorumluluk olarak görüyoruz"

Hipodrom.com At'la Terapi Merkezi de derbi günü çocuklarla şenlendi!

Türk atçılığının köklü geleneklerinden biri olan Ege Derbisi, bu yıl 64. kez kapılarını açtı. Kum pistin en başarılı safkanlarını bir araya getiren bu prestijli koşu, sektör profesyonellerinden yarış tutkunlarına kadar geniş bir kitleyi İzmir'de buluşturdu. Yıllardır nefes kesen mücadelelere sahne olan bu köklü derbi, bu yıl Hipodrom.com'un dinamizmi ve desteğiyle Türk atçılığının gücünü ve vizyonunu bir kez daha en yüksek seviyede ortaya koydu.bu iş birliğinin sektörel önemine dair şu görüşleri paylaştı: "Türk atçılığının gelişimine katkı sağlamak ve geleceğin şampiyonlarına zemin hazırlamak bizim için en temel öncelik. Ege Derbisi gibi 64 yıllık köklü bir geçmişe sahip organizasyonların yanında yer alarak, bu mirası daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Hem hipodromlarımızda koşacak değerli safkanların yetişmesine hem de bu spora emek veren yetenekli jokeylerimizin gelişimine destek olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Atçılık sporunun günümüz dünyasında çok daha geniş kitleler tarafından tutkuyla takip edilmesi adına projeler üretmeye devam ederken; yarışseverlerin bu büyük heyecana ortak olmalarını sağlamayı ve Türk atçılığının sürdürülebilir büyümesine katkı sunmayı hedefliyoruz."Hipodrom.com Ege Derbisi heyecanı pistte sürerken, Hipodrom.com At'la Terapi Merkezi de gün boyu çocuklara ve ailelere ev sahipliği yaptı. Türkiye Jokey Kulübü ile yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında sosyal sorumluluk bilinciyle sponsor olunan merkezde düzenlenen etkinliklerle çocukların atlarla bağ kurması sağlanırken, bu eşsiz sporun yeni nesillere sevdirilmesi amaçlandı. Hipodrom.com At'la Terapi Merkezi'nde gün boyu süren çeşitli aktivitelerle çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.