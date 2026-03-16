16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

İzmir Şirinyer'de Hipodrom.com Ege Derbisi Heyecanı

İzmir Şirinyer'de Hipodrom.com sponsorluğunda Ege Derbisi nefesleri kesti.

calendar 16 Mart 2026 13:11 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026 13:12
Haber: Sporx.com
Türk atçılığının köklü geleneklerinden biri olan Ege Derbisi, bu yıl 64. kez kapılarını açtı. Kum pistin en başarılı safkanlarını bir araya getiren bu prestijli koşu, sektör profesyonellerinden yarış tutkunlarına kadar geniş bir kitleyi İzmir'de buluşturdu. Yıllardır nefes kesen mücadelelere sahne olan bu köklü derbi, bu yıl Hipodrom.com'un dinamizmi ve desteğiyle Türk atçılığının gücünü ve vizyonunu bir kez daha en yüksek seviyede ortaya koydu. 

"Türk atçılığının gelişimini bir sorumluluk olarak görüyoruz" 

Hipodrom.com Genel Müdürü Ersin Erdem, bu iş birliğinin sektörel önemine dair şu görüşleri paylaştı: "Türk atçılığının gelişimine katkı sağlamak ve geleceğin şampiyonlarına zemin hazırlamak bizim için en temel öncelik. Ege Derbisi gibi 64 yıllık köklü bir geçmişe sahip organizasyonların yanında yer alarak, bu mirası daha ileriye taşımayı hedefliyoruz. Hem hipodromlarımızda koşacak değerli safkanların yetişmesine hem de bu spora emek veren yetenekli jokeylerimizin gelişimine destek olmayı bir sorumluluk olarak görüyoruz. Atçılık sporunun günümüz dünyasında çok daha geniş kitleler tarafından tutkuyla takip edilmesi adına projeler üretmeye devam ederken; yarışseverlerin bu büyük heyecana ortak olmalarını sağlamayı ve Türk atçılığının sürdürülebilir büyümesine katkı sunmayı hedefliyoruz." 

Hipodrom.com At'la Terapi Merkezi de derbi günü çocuklarla şenlendi! 

Hipodrom.com Ege Derbisi heyecanı pistte sürerken, Hipodrom.com At'la Terapi Merkezi de gün boyu çocuklara ve ailelere ev sahipliği yaptı. Türkiye Jokey Kulübü ile yapılan sponsorluk anlaşması kapsamında sosyal sorumluluk bilinciyle sponsor olunan merkezde düzenlenen etkinliklerle çocukların atlarla bağ kurması sağlanırken, bu eşsiz sporun yeni nesillere sevdirilmesi amaçlandı. Hipodrom.com At'la Terapi Merkezi'nde gün boyu süren çeşitli aktivitelerle çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
