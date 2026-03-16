16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Onikişubat Belediyespor'un hedefi ligde kalıcı olmak

Efeler Ligi'ne yükselen Onikişubat Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, yeni sezondan itibaren ligde kalıcı olmayı hedefliyor.

16 Mart 2026 12:22
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Onikişubat Belediyespor'un hedefi ligde kalıcı olmak
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkati çeken Kahramanmaraş temsilcisi, oynadığı 25 maçta aldığı 23 galibiyet ve topladığı 67 puanla Efeler Ligi'ne yükseldi

Ligin son haftasında en yakın rakibine 8 puan fark atan mavi-beyazlılar, gelecek sezon öncesi büyük moral topladı.

Yeni sezonda daha güçlü bir kadro ve yüksek hedeflerle mücadele etmek isteyen ekip, Efeler Ligi'nde kalıcı olmayı ve üst sıraları zorlayan bir takım haline gelmeyi amaçlıyor.

Kahramanmaraş'ı voleybolda en üst seviyede temsil etmeyi hedefleyen Onikişubat Belediyespor, ligde istikrarlı bir yapı oluşturduktan sonra Avrupa kupalarında da boy göstermeyi planlıyor.

8 AYDA EFELER LİGİ BAŞARISI

Kahramanmaraş ekibinin başantrenörü Mehmet Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, erkekler voleybol takımının kuruluşunun yaklaşık 8 aylık bir sürece dayandığını ve bu kısa sürede Efeler Ligi'ne yükselmeyi garantilemenin büyük bir başarı olduğunu söyledi.

Takımın kuruluş sürecini anlatan başantrenör Aydın, şöyle konuştu:

"Bana bu teklif yapıldığında büyük bir heyecan ve mutluluk duydum. Kahramanmaraş'ın takımına hizmet etmekten gurur duyacağım bir senaryo olacaktı. Hemen yurt içi ve yurt dışından menajerlerle görüşerek bizim için aile olabilecek ve Kahramanmaraş için savaşabilecek, mücadele edecek oyuncuları tercih ettik. Bu yıl takımımızla çok güzel anılar ve birliktelikler yaşadık. Bu aile ortamının sonucunda da Onikişubat Belediye Başkanımız Hanefi Toptaş ve kulüp başkanımız Ökkeş Alper Erşahan'ın destek ve emekleriyle sezonun bitimine iki-üç hafta kala şampiyonluğumuzu ilan ederek Efeler Ligi'ne yükselmeyi garantiledik."

''EFELER LİGİ ÇOK BÜYYÜK BİR BASAMAK''

Başarının tüm takımın ortak emeği olduğunu dile getiren Aydın, "Efeler Ligi çok büyük bir basamak. Oyuncularımız, yönetimimiz ve teknik ekibimizle birlikte Efeler Ligi'ni Kahramanmaraş'a armağan ettik." dedi.

Efeler Ligi'nin dünyanın en güçlü voleybol liglerinden biri olduğuna dikkati çeken Aydın, "İtalya ve Polonya'dan sonra dünyanın en güçlü liglerinden biri Türkiye. Fenerbahçe, Galatasaray, Halkbank, Ziraat Bankası ve Spor Toto gibi güçlü takımların yer aldığı bu ligde mücadele edeceğiz.

Bizim ilk yıl için hedefimiz kesinlikle bu ligde kalıcı olmanın yollarını bulmak olacak. Orta sıraları zorlayan, mücadeleci bir takım kimliği oluşturmak istiyoruz. Kahramanmaraşlı oyuncularımızı yeniden takıma kazandırmayı ve ilerleyen yıllarda Avrupa kupalarında mücadele eden bir ekip olmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Takım kaptanı Yusuf Erdem de Efeler Ligi'ne yükselmeyi garantileyerek şampiyon olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Takım içindeki birlik ve beraberliğin başarıda önemli rol oynadığını vurgulayan Yusuf, "Herkes takımın başarısı için çalıştı. Sporcularımızın hiçbir isteği geri çevrilmedi. Takım arkadaşlarımızın özverili çalışmasıyla güzel sonuçlar elde ettik." diye konuştu.

Yeni sezona ilişkin hedeflere de değinen Yusuf Erdem, "Efeler Ligi'nde de yöneticilerimizin ve hocalarımızın plan ve programı doğrultusunda kalıcı olmak için mücadele edeceğiz. Voleybol, Kahramanmaraş'a yakışan bir spor dalı oldu. Ligde kalıcı olmak ve sürekliğimizi devam ettirmek istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

 
 
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.