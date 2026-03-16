Onikişubat Belediyespor'un hedefi ligde kalıcı olmak

Arabica Coffee House Erkekler Voleybol 1. Ligi'nde ortaya koyduğu istikrarlı performansla dikkati çeken Kahramanmaraş temsilcisi, oynadığı 25 maçta aldığı 23 galibiyet ve topladığı 67 puanla Efeler Ligi'ne yükseldiLigin son haftasında en yakın rakibine 8 puan fark atan mavi-beyazlılar, gelecek sezon öncesi büyük moral topladı.Yeni sezonda daha güçlü bir kadro ve yüksek hedeflerle mücadele etmek isteyen ekip, Efeler Ligi'nde kalıcı olmayı ve üst sıraları zorlayan bir takım haline gelmeyi amaçlıyor.Kahramanmaraş'ı voleybolda en üst seviyede temsil etmeyi hedefleyen Onikişubat Belediyespor, ligde istikrarlı bir yapı oluşturduktan sonra Avrupa kupalarında da boy göstermeyi planlıyor.8 AYDA EFELER LİGİ BAŞARISIKahramanmaraş ekibinin başantrenörü Mehmet Aydın, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, erkekler voleybol takımının kuruluşunun yaklaşık 8 aylık bir sürece dayandığını ve bu kısa sürede Efeler Ligi'ne yükselmeyi garantilemenin büyük bir başarı olduğunu söyledi.Takımın kuruluş sürecini anlatan başantrenör Aydın, şöyle konuştu:Başarının tüm takımın ortak emeği olduğunu dile getiren Aydın," dedi.Efeler Ligi'nin dünyanın en güçlü voleybol liglerinden biri olduğuna dikkati çeken Aydın,ifadelerini kullandı.Takım kaptanı Yusuf Erdem de Efeler Ligi'ne yükselmeyi garantileyerek şampiyon olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.Takım içindeki birlik ve beraberliğin başarıda önemli rol oynadığını vurgulayan Yusuf,diye konuştu.Yeni sezona ilişkin hedeflere de değinen Yusuf Erdem,değerlendirmesinde bulundu.