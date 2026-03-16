16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Fenerbahçe Beko, ertelenen Olimpiakos maçı için sahada

EuroLeague'de sağanak yağış sonrası salonu su bastığından dolayı ertelenen Olympiakos-Fenerbahçe Beko maçı oynanacak.

16 Mart 2026 10:23 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026 10:25
Haber: AA, Fotoğraf: X.com
EuroLeague'in 14. haftasının erteleme maçında Fenerbahçe Beko Erkek Basketbol Takımı, 17 Mart Salı günü deplasmanda Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelecek.
Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanacak müsabaka, TSİ 21.15'te başlayacak.

EuroLeague'de çıktığı 30 karşılaşmada 22 galibiyet, 8 mağlubiyet yaşayan sarı-lacivertli takım, zirvede yer alıyor.

Yunanistan ekibi ise oynadığı 31 maçta 20 kez sahadan galip ayrılırken, 11 müsabakada da rakiplerine kaybetti ve ikinci basamakta kendine yer buldu.

Fenerbahçe Kulübü Basketboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Cem Ciritci, 4 Aralık'ta ertelenen müsabakanın ardından "Olympiakos'un salonundaki su sızıntısından kaynaklanan durum nedeniyle karşılaşmanın oynanamadığını" dile getirmişti.

Takımların organizasyonda bu sezonki randevusunda Fenerbahçe Beko, sahasında Olympiakos'u 88-80 yendi.

İki takım arasında 38. randevu

Fenerbahçe ile Olympiakos, EuroLeague'de 38. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Ekim 2002'den bu yana oynanan 37 müsabakanın 19'unu sarı-lacivertli ekip, 18'ini ise Yunanistan temsilcisi kazandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
