Galatasaray'da savunma farkı!

Galatasaray, son 3 maçta adeta kalesine duvar ördü.
Sarı-kırmızılılar, ligdeki Beşiktaş derbisi ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool ve ligdeki Başakşehir maçlarında kalesinde gol görmed.
Ligde geçen sezon 26 maçta kalesinde 27 gol gören sarı-kırmızılılar, bu sezon bu sayıyı 18'de tutmayı başardı.
Galatasaray, hücum ile birlikte bu sezon savunmada da önemli bir form grafiği yakaladı.
