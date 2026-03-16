16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Galatasaray'da savunma farkı!

Süper Lig'de liderlik koltuğunda oturan Galatasaray, savunma performansıyla da dikkat çekiyor.

16 Mart 2026 09:42
Haber: Takvim, Fotoğraf: AA
Galatasaray'da savunma farkı!
Galatasaray, son 3 maçta adeta kalesine duvar ördü.

Sarı-kırmızılılar, ligdeki Beşiktaş derbisi ile birlikte Şampiyonlar Ligi'ndeki Liverpool ve ligdeki Başakşehir maçlarında kalesinde gol görmed.

Ligde geçen sezon 26 maçta kalesinde 27 gol gören sarı-kırmızılılar, bu sezon bu sayıyı 18'de tutmayı başardı.

Galatasaray, hücum ile birlikte bu sezon savunmada da önemli bir form grafiği yakaladı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
