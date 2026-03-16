16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalistler belli oluyor

Son 16 turu rövanş maçlarının ardından Şampiyonlar Ligi'nde son 8'e kalan takımlar belli olacak.

16 Mart 2026 10:56
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 16 turu rövanş maçları, 17 Mart Salı günü başlayacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunun son 16 turunda 17 Mart Salı günü ve 18 Mart Çarşamba günü toplamda 8 karşılaşma oynanacak.

Rakiplerini eleyen takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Galatasaray, 1-0 kazandığı ilk maçın rövanşında 18 Mart Çarşamba günü TSİ 23.00'te İngiltere temsilcisi Liverpool'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılılar, Liverpool'u geçmesi halinde çeyrek finalde Paris Saint-Germain (PSG)-Chelsea (5-2) eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.

"Devler Ligi"nde son 16 turu rövanşlarının (TSİ) programı ve ilk maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

17 Mart Salı:

20.45 Sporting (Portekiz) - Bodo/Glimt (Norveç) (0-3)

23.00 Chelsea (İngiltere) - PSG (Fransa) (2-5)

23.00 Manchester City (İngiltere) - Real Madrid (İspanya) (0-3)

23.00 Arsenal (İngiltere) - Bayer Leverkusen (Almanya) (1-1)

18 Mart Çarşamba:

20.45 Barcelona (İspanya) - Newcastle United (İngiltere) (1-1)

23.00 Liverpool (İngiltere) - Galatasaray (0-1)

23.00 Bayern Münih (Almanya) - Atalanta (İtalya) (6-1)

23.00 Tottenham (İngiltere) - Atletico Madrid (İspanya) (2-5)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
