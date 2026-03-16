16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Okan Buruk, liderliğini gösterdi!

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Konyaspor yenilgisi sonrası birlik ve beraberlik çağrısı yaparak şampiyon olacaklarını söyledi. Tecrübeli teknik adam, son 5 maçı kazanarak yine farkını ortaya koydu.

calendar 16 Mart 2026 09:53
Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor'a deplasmanda kaybetikleri maçtan sonra camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yapmıştı.

Havalimanında taraftarların yoğun ilgisi ve tezahüratlarıyla karşılaşan Okan Buruk, "Yine hep beraber başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar hep beraber başaracağız." ifadelerini kullanmıştı. Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası camiaya şampiyon olacaklarının sözünü vermişti.

Galatasaray, Konyaspor maçından sonra üst üste 5 galibiyet yaşadı. Okan Buruk, sözünün ardından farkını ortaya koydu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
