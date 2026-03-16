Okan Buruk, liderliğini gösterdi!

Galatasaray Teknik direktörü Okan Buruk, Konyaspor'a deplasmanda kaybetikleri maçtan sonra camiaya birlik ve beraberlik çağrısı yapmıştı.
Havalimanında taraftarların yoğun ilgisi ve tezahüratlarıyla karşılaşan Okan Buruk, "Yine hep beraber başaracağız. Ne yaparlarsa yapsınlar hep beraber başaracağız." ifadelerini kullanmıştı. Okan Buruk, Konyaspor maçı sonrası camiaya şampiyon olacaklarının sözünü vermişti.
Galatasaray, Konyaspor maçından sonra üst üste 5 galibiyet yaşadı. Okan Buruk, sözünün ardından farkını ortaya koydu.
