16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

Fenerbahçe'de derbi öncesi 6 isim sınırda

Süper Lig'de evinde Gaziantep ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de 6 futbolcu, kritik Beşiktaş derbisi öncesi kart sınırında yer alıyor.

calendar 16 Mart 2026 09:48
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
Fenerbahçe, Süper Lig'in 27. haftasında 17 Mart Salı günü sahasında Gaziantep FK ile mücadele edecek.

Chobani Stadı'ndaki müsabaka saat 20.00'de başlayacak.

Ligde oynanan 26 mücadelede 16 galibiyet, 9 beraberlik ve 1 yenilgi yaşayan sarı-lacivertliler, 57 puan toplarken averaj farkıyla 2. sırada bulunuyor. Son maçında Fatih Karagümrük'e 2-0 kaybeden Fenerbahçe ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

Son 4 lig maçında 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 yenilgi gören sarı-lacivertlilerde kaybedilen 7 puanın ardından başkan Sadettin Saran ve teknik direktör Domenico Tedesco, yaşanan süreçle ilgili toplantı yapmış ve Tedesco ile yola devam kararı alınmıştı.

DERBİ ÖNCESİ 6 OYUNCU SINIRDA

Gaziantep FK maçında Fenerbahçe'de 6 oyuncu kart sınırında bulunuyor.

Sakatlığı bulunan Nelson Semedo'nun yanı sıra Archie Brown, Kerem Aktürkoğlu, Anthony Musaba, Mert Müldür ve Matteo Guendouzi, kart sınırındaki isimler.

Bu futbolcular, Gaziantep'e karşı oynanacak mücadelede kart görmeleri durumunda bir sonraki lig maçı olan Beşiktaş karşılaşmasında takımlarını yalnız bırakacak.

 
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
