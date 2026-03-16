16 Mart
Bandırmaspor-Iğdır FK
13:30
16 Mart
Arca Çorum FK-Esenler Erokspor
16:00
16 Mart
Bodrum FK-Boluspor
20:00
16 Mart
Brentford-Wolves
23:00
16 Mart
Rayo Vallecano-Levante
23:00
16 Mart
Cremonese-Fiorentina
22:45

İşte Süper Lig'de hafta içi maç programı

Süper Lig'de 27. hafta maçları, hafta içi oynanacak mücadeleler ile devam edecek.

16 Mart 2026 09:55
Haber: AA, Fotoğraf: Sporx.com
İşte Süper Lig'de hafta içi maç programı
Trendyol Süper Lig'de 27. haftanın perdesi 17 Mart Salı günü açılacak.
Haftanın açılış maçında Fenerbahçe, Chobani Stadı'nda Gaziantep FK'yi konuk edecek. Mücadele, saat 20.00'de başlayacak.

Öte yandan, Avrupa kupalarında son 16 turunda mücadele eden Galatasaray ve Samsunspor'un ligin 27. haftasında yapacakları maçlar ileri tarihe ertelenmişti.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ligde 27. haftanın programı şöyle:

17 Mart Salı:

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Chobani)

18 Mart Çarşamba:

16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)

20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Mart Perşembe:

16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
