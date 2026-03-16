Fenerbahçe gözü Monaco'nun yıldızında

Bir yandan kendi içindeki sorunları çözmeye çalışan Fenerbahçe, diğer yandan ise transfer çalışmaları için düğmeye bastı.
Birçok bölgeye takviye gerçekleştirmek isteyen sarı-lacivertliler, gündemindeki isimler için de çalışmalara başladı.
ORTA SAHA KURGUSU DEĞİŞECEK
Edson Alvarez'in bonservisini almak istemeyen Fenerbahçe, Fred'le de vedalaşacak.
Bu sezon gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken İsmail Yüksek için ise iyi bir teklif gelmesi durumunda gidişine izin verilecek.
İLK HEDEF LAMINE CAMARA
Sarı lacivertliler, bu bölgeye ise hem gelecek vaat eden hem de kaliteli bir oyuncu ile doldurmak istiyor.
Hedefteki isim ise Monaco'nun Senegalli yıldızı Lamine Camara.
Piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen 22 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe nabız yokladı.
Fransız medyasına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, Camara için önümüzdeki aylarda resmi temaslara başlayacak.
Habere göre, Liverpool ve Atletico Madrid'in Camara için devreye girebileceği aktarıldı.
15 MİLYON ÖDEDİ
Monaco, 2024- 25 sezonunun yaz transfer döneminde Lamine Camara'yı kadrosuna kattı ve Metz'e 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi.
PERFORMANSI
Bu sezon Monaco formasıyla Ligue 1, Şampiyonlar Ligi ve Coupe de France'da toplam 24 maça çıkan Camara, 4 asistlik katkı sağladı. Camara, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında oynamış ve performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmıştı.
