15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
0-2
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
2-1
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
0-0
15 Mart
Metz-Toulouse
3-4
15 Mart
Rennes-Lille
1-2
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
6-0
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
1-1
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
1-0
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
1-3
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
2-5
15 Mart
Nacional-Estoril
0-1
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-1
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
2-1
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
2-1
15 Mart
Lazio-AC Milan
1-0
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
2-0
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-2
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
0-1
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
1-0
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
1-1
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
5-2
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
1-1
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
3-1
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
3-0

Fenerbahçe gözü Monaco'nun yıldızında

Sezon sonu için transfer çalışmalarına başlayan Fenerbahçe, orta saha için Senegalli bir yıldızı radarına aldığı ortaya çıktı. Sarı-lacivertlilerin bu transferde rakipleri Atletico Madrid ve Liverpool.

calendar 16 Mart 2026 08:01 | Son Güncelleme Tarihi: 16 Mart 2026 08:07
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Bir yandan kendi içindeki sorunları çözmeye çalışan Fenerbahçe, diğer yandan ise transfer çalışmaları için düğmeye bastı.

Birçok bölgeye takviye gerçekleştirmek isteyen sarı-lacivertliler, gündemindeki isimler için de çalışmalara başladı.

ORTA SAHA KURGUSU DEĞİŞECEK

Edson Alvarez'in bonservisini almak istemeyen Fenerbahçe, Fred'le de vedalaşacak.

Bu sezon gösterdiği performans ile Avrupa kulüplerinin dikkatini çeken İsmail Yüksek için ise iyi bir teklif gelmesi durumunda gidişine izin verilecek.

İLK HEDEF LAMINE CAMARA

Sarı lacivertliler, bu bölgeye ise hem gelecek vaat eden hem de kaliteli bir oyuncu ile doldurmak istiyor.

Hedefteki isim ise  Monaco'nun Senegalli yıldızı Lamine Camara.

Piyasa değeri 30 milyon Euro olarak gösterilen 22 yaşındaki oyuncu için Fenerbahçe nabız yokladı.

Fransız medyasına yansıyan haberlere göre; Fenerbahçe, Camara için önümüzdeki aylarda resmi temaslara başlayacak.

Habere göre, Liverpool ve Atletico Madrid'in Camara için devreye girebileceği aktarıldı.

15 MİLYON ÖDEDİ

Monaco, 2024- 25 sezonunun yaz transfer döneminde Lamine Camara'yı kadrosuna kattı ve Metz'e 15 milyon euro bonservis bedeli ödedi.

PERFORMANSI

Bu sezon Monaco formasıyla Ligue 1, Şampiyonlar Ligi ve Coupe de France'da toplam 24 maça çıkan Camara, 4 asistlik katkı sağladı. Camara, Şampiyonlar Ligi'ndeki Galatasaray maçında oynamış ve performansıyla herkesi kendisine hayran bırakmıştı.

 

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.