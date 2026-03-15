Alisson Santos'tan geleceği için mesaj

Napoli forması giyen Alisson Santos, ligde Lecce karşısında aldıkları galibiyetin ardından konuştu.



İtalyan ekibinin geride bıraktığımız ara transfer döneminde Sporting Lizbon'dan satın alma opsiyonuyla kiraladığı 23 yaşındaki futbolcu, uyum süreciyle ilgili konuştu.



Brezilyalı futbolcu, "Burada çok iyi hissediyorum, çok sıcak karşılandım ve bu da sahada en iyi performansımı sergilemem için bana huzur veriyor. Napoli'de olduğum için çok mutluyum. Takıma yardımcı olmak için bu şekilde devam etmeyi umuyorum." dedi.



Alisson Santos, "Serie A rekabetçi bir lig, İtalya'da olmak bir rüya. Gol ya da asistlerle takıma katkı sağlamak istiyorum." diye konuştu.



GELECEĞİ İÇİN MESAJ MI?



Napoli ve Sporting arasında yapılan anlaşmaya göre, Alisson Santos'un sözleşmesindeki satın alma opsiyonu 15 milyon euro. Brezilyalı futbolcunun, Lecce maçı sözleri, geleceğine dair mesaj olarak yorumlandı.



6 MAÇTA 2 GOL ATTI



Napoli'ye transferinden sonra İtalyan ekibinde 6 maçta süre bulan Santos, 2 kez ağları havalandırdı.



