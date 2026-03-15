15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
0-043'
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
1-042'
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
0-071'
15 Mart
Metz-Toulouse
2-368'
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
6-0
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
1-1
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
0-013'
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
2-585'
15 Mart
Nacional-Estoril
0-1
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-1
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
0-142'
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
0-043'
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-2
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
0-056'
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
1-056'
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
5-2
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
0-110'
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Atila Gerin: "Kimse futbol oynamayı düşünmüyordu"

Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen ikas Eyüpspor teknik direktörÜ Atila Gerin, maç sonrası açıklamalarda bulundu.

15 Mart 2026 19:29
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında deplasmanda Kasımpaşa'ya 1-0 yenilen ikas Eyüpspor'da teknik direktör Atila Gerin, yaptıkları hata sonucunda kalelerinde golü gördüklerini belirtti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan müsabakanın ardından basın toplantısında konuşan Gerin, son 2 haftada istedikleri puanları alamadıklarının altını çizdi.

Kocaelispor ve Kasımpaşa maçlarından mağlubiyetle ayrıldıkları için üzgün olduklarını vurgulayan Gerin, "Kasımpaşa da can havliyle maça çıkmıştı. Onların da bizim gibi puana ihtiyacı vardı. Atanın kazanacağı bir maç olacağı belliydi. Kendi hatamız ile bir gol yedik. Sonrasında müsabakada çok da pozisyon olmadı. 100-101 dakika oyun oynandı. 45-46 dakika top oyunda kaldı. Yatanın yerden kalkmadığı, kimsenin futbol oynamayı düşünmediği bir maçtı. Rakibi tebrik ediyoruz. Biz mücadelemize devam edeceğiz. Daha çok maç var. Bundan önce alt sıralardan çıktıysak bundan sonra da çıkmasını biliriz Allah'ın izniyle. Mücadeleye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Ligde 18 Mart Çarşamba günü oynayacakları Trabzonspor mücadelesine de değinen Gerin, şöyle konuştu:

"Bizim için artık her maç çok önemli. Trabzonspor çok kuvvetli bir takım. Ligde şampiyonluk yarışının içine girdiler. Buraya daha istekli gelecekler. Saygı duyduğumuz büyük bir takım. Biz bütün büyük takımlara karşı saygı duyarak kendi oyunumuzu oynamaya çalıştık. Yine çıkıp puan için mücadelemizi yapacağız."

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 13 8 5 45 30 47
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 28 30 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 8 12 28 34 26
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 19 47 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
