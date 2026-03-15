İşte Süper Lig'de son görünüm!

Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.



Haftanın kapanış gününde Kasımpaşa-ikas Eyüpspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş ve Samsunspor-Zecorner Kayserispor maçları oynandı.



Kasımpaşa, sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken, Samsunspor da iç sahada Zecorner Kayserispor'u 2-1 yendi. Beşiktaş ise deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0'lık üstünlük kurdu.



RAMS Başakşehir'i sahasında 3-0 yenen Galatasaray, puanını 64'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ise bu hafta ligde ilk kez yenildi. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olan sarı-lacivertli ekip, müsabakadan 2-0 mağlup ayrılarak, haftayı 57 puanla 2. sırada tamamladı.



SONUÇLAR



Ligin 26. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-4



Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 2-0



Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-2



Göztepe-Corendon Alanyaspor: 2-2



Galatasaray-RAMS Başakşehir: 3-0



Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 1-0



Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: 1-0



Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-2



Samsunspor-Zecorner Kayserispor: 2-1



PUAN DURUMU



Ligin 26. haftasının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:





TAKIM O G B M A Y AV P 1.GALATASARAY 26 20 4 2 62 18 44 64 2.FENERBAHÇE 26 16 9 1 57 27 30 57 3.TRABZONSPOR 26 17 6 3 52 29 23 57 4.BEŞİKTAŞ 26 14 7 5 47 30 17 49 5.GÖZTEPE 26 11 10 5 30 20 10 43 6.RAMS BAŞAKŞEHİR 26 12 6 8 44 30 14 42 7.SAMSUNSPOR 26 8 11 7 29 31 -2 35 8.KOCAELİSPOR 26 9 6 11 23 27 -4 33 9.GAZİANTEP FK 26 8 9 9 35 42 -7 33 10.ÇAYKUR RİZESPOR 26 7 9 10 32 36 -4 30 11.CORENDON ALANYASPOR 26 5 13 8 28 32 -4 28 12.TÜMOSAN KONYASPOR 26 6 9 11 30 39 -9 27 13.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 26 6 7 13 28 36 -8 25 14.KASIMPAŞA 26 5 9 12 22 36 -14 24 15.HESAP.COM ANTALYASPOR 26 6 6 14 25 43 -18 24 16.İKAS EYÜPSPOR 26 5 7 14 19 37 -18 22 17.ZECORNER KAYSERİSPOR 26 3 11 12 20 48 -28 20 18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 26 4 5 17 24 46 -22 17

27. HAFTA PROGRAMI



Trendyol Süper Lig'de 27. hafta programı şu şekilde:



17 Mart Salı:



20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Chobani)



18 Mart Çarşamba:



16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)



20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)



20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)



19 Mart Perşembe:



16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)



20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)



20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)



NOT: Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor karşılaşmaları, Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



