15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
0-2
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
2-1
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
0-0
15 Mart
Metz-Toulouse
3-4
15 Mart
Rennes-Lille
0-257'
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
6-0
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
1-1
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
1-0
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
1-3
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
2-5
15 Mart
Nacional-Estoril
0-1
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-1
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
2-1
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
2-1
15 Mart
Lazio-AC Milan
1-055'
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
2-0
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-2
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
0-1
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
1-0
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
1-1
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
5-2
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
1-1
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
2-0DA
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
2-027'

İşte Süper Lig'de son görünüm!

Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.

calendar 15 Mart 2026 22:55
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İşte Süper Lig'de son görünüm!
Trendyol Süper Lig'de 26. hafta maçları tamamlandı.

Haftanın kapanış gününde Kasımpaşa-ikas Eyüpspor, Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş ve Samsunspor-Zecorner Kayserispor maçları oynandı.

Kasımpaşa, sahasında ikas Eyüpspor'u 1-0 mağlup ederken, Samsunspor da iç sahada Zecorner Kayserispor'u 2-1 yendi. Beşiktaş ise deplasmanda Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 2-0'lık üstünlük kurdu.

RAMS Başakşehir'i sahasında 3-0 yenen Galatasaray, puanını 64'e çıkartarak liderliğini sürdürdü. Sarı-kırmızılıların en yakın takipçisi Fenerbahçe ise bu hafta ligde ilk kez yenildi. Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'e konuk olan sarı-lacivertli ekip, müsabakadan 2-0 mağlup ayrılarak, haftayı 57 puanla 2. sırada tamamladı.

SONUÇLAR

Ligin 26. haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Hesap.com Antalyaspor-Gaziantep FK: 1-4

Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük-Fenerbahçe: 2-0

Kocaelispor-TÜMOSAN Konyaspor: 1-2

Göztepe-Corendon Alanyaspor: 2-2

Galatasaray-RAMS Başakşehir: 3-0

Trabzonspor-Çaykur Rizespor: 1-0

Kasımpaşa-ikas Eyüpspor: 1-0

Natura Dünyası Gençlerbirliği-Beşiktaş: 0-2

Samsunspor-Zecorner Kayserispor: 2-1

PUAN DURUMU 

Ligin 26. haftasının tamamlanmasının ardından oluşan puan durumu şu şekilde:

TAKIM O G B M A Y AV P
1.GALATASARAY 26 20 4 2 62 18 44 64
2.FENERBAHÇE 26 16 9 1 57 27 30 57
3.TRABZONSPOR 26 17 6 3 52 29 23 57
4.BEŞİKTAŞ 26 14 7 5 47 30 17 49
5.GÖZTEPE 26 11 10 5 30 20 10 43
6.RAMS BAŞAKŞEHİR 26 12 6 8 44 30 14 42
7.SAMSUNSPOR 26 8 11 7 29 31 -2 35
8.KOCAELİSPOR 26 9 6 11 23 27 -4 33
9.GAZİANTEP FK 26 8 9 9 35 42 -7 33
10.ÇAYKUR RİZESPOR 26 7 9 10 32 36 -4 30
11.CORENDON ALANYASPOR 26 5 13 8 28 32 -4 28
12.TÜMOSAN KONYASPOR 26 6 9 11 30 39 -9 27
13.NATURA DÜNYASI GENÇLERBİRLİĞİ 26 6 7 13 28 36 -8 25
14.KASIMPAŞA 26 5 9 12 22 36 -14 24
15.HESAP.COM ANTALYASPOR 26 6 6 14 25 43 -18 24
16.İKAS EYÜPSPOR 26 5 7 14 19 37 -18 22
17.ZECORNER KAYSERİSPOR 26 3 11 12 20 48 -28 20
18.MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK 26 4 5 17 24 46 -22 17

27. HAFTA PROGRAMI

Trendyol Süper Lig'de 27. hafta programı şu şekilde:

17 Mart Salı:

20.00 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Chobani)

18 Mart Çarşamba:

16.00 Corendon Alanyaspor-Kocaelispor (Alanya Oba)

20.00 RAMS Başakşehir-Hesap.com Antalyaspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.00 ikas Eyüpspor-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

19 Mart Perşembe:

16.00 Zecorner Kayserispor-Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük (RHG Enertürk Enerji)

20.00 Beşiktaş-Kasımpaşa (Tüpraş)

20.00 TÜMOSAN Konyaspor-Natura Dünyası Gençlerbirliği (MEDAŞ Konya Büyükşehir)

NOT: Göztepe-Galatasaray ve Çaykur Rizespor-Samsunspor karşılaşmaları, Avrupa müsabakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.

