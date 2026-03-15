Sakaryaspor 3 puanı son nefeste aldı

TFF 1. Ligin 31. haftasında Sakaryaspor ile Vanspor kozlarını paylaştı.



Yeni Sakarya Atatürk Stadyumunda oynanan müsabakayı ev sahibi ekip son anlarda bulduğu gol ile 2-1 kazandı.



Sakaryaspor'un gollerini 30. dakikada Fofana ve 90+4'de Ruan Teixeria kaydetti.



Vanspor'un tek golü ise 63. dakikada Santeri Hostikka kaydetti



İki ekibinde buldukları birer gol VAR'a takıldı.



Sakaryaspor'un attığı ikinci golden sonra, golün sahibi Ruan Teixeria ikinci sarı karttan kırmızı kart gördü.



Bu sonuçla birlikte Sakaryaspor puanını 32'a çıkartırken, Vanspor ise 42 puanda kaldı.



GELECEK MAÇLARI



Sakaryaspor gelecek hafta Serikspor ile deplasmanda karşılaşacak.



Vanspor ise kendi evinde Sarıyer'i konuk edecek.



