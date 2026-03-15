Sergen Yalçın tam 8 futbolcuyu kadroda istemiyor!

Yeni sezonda şampiyonluk parolası ile çıkacak olan Beşiktaş'ta 2026-2027 sezonunun kadro planlaması şimdiden yapılmaya başlandı.
Teknik direktör Sergen Yalçın tam 8 ismin biletini kesin olarak kesti.
SERGEN YALÇIN 8 FUTBOLCUYU SİLDİ
Beşiktaş'ta ilk hamle kiralık futbolcular için yapılacak.
Siyah-beyazlıların kiralık olarak gönderdiği 11 futbolcudan 3'ünün satın alma opsiyonlarının kullanılmasına kesin gözü ile bakılıyor.
Tecrübeli çalıştırıcı kalan 8 ismi ise kadroda görmek istemiyor.
MUÇİ, SEMİH KILIÇSOY VE AMIR'İN OPSİYONLARI KULLANILACAK
Sabah'a göre Trabzonspor Ernest Muçi'nin, Cagliari Semih Kılıçsoy'un ve Hull City Amir Hadziahmetovic'in satın alma opsiyonlarını kullanmayı düşünüyor.
Beşiktaş bu 3 futbolcudan toplam 23.5 milyon Euro bonservis geliri elde edecek.
3 FUTBOLCUNUN OPSİYONU KULLANILMAYACAK
Al-Musrati, Jean Onana ve Joao Mario'nun sözleşmelerinde de satın alma opsiyonları olmasına rağmen, kulüpleri düzenli oynamadıkları için opsiyonu kullanması ihtimal verilmiyor.
8 FUTBOLCUDAN KENDİLERİNE TAKIM BULMASI İSTENECEK
Sergen Yalçın bu 3 ismin yanı sıra Elan Ricardo, Can Keleş, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan ve Emrecan Terzi'yi de gelecek sezon takımda görmek istemiyor
Beşiktaş yeni sezon öncesi bu 8 futbolcudan kendilerine takım bulmasını isteyecek.
