Macaristan, Arjantin'i uzatmalarda devirdi!

FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri C Grubu dördüncü maçında Macaristan, normal süresi 77-77 sona eren maçta Arjantin'i birinci uzatma bölümü sonunda 92-81 mağlup etti.
Bu sonuçla Macaristan, ikinci galibiyetini aldı. Arjantin ise üçüncü yenilgisini yaşadı.
Salon: Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi
Hakemler: Julio Anaya (Panama), Wissam Zein (Suriye), Nicolas Zivieri (Brezilya)
Macaristan: Aho 9, Dubei 9, Torok 2, Lelik 24, Juhasz 17, Takacs-Kiss 9, Dombai 19, Varga 3, Turner, Dull
Arjantin: Gretter 24, Chagas 19, Saravia, Gauna 8, Burani 6, Siciliano 5, Martinez, Raviolo 3, Cabrera 7, Mungo 4, Gentinetta 5
1. Periyot: 13-16
Devre: 36-37
3. Periyot: 54-57
Normal süre: 77-77
Beş faulle çıkanlar: 34.05 Cabrera, 39.57 Mungo 44.47 Chagas (Arjantin)
