Levent Açıkgöz: 'Sadece mücadelemiz iyiydi'

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında deplasmanda Özbelen Sivasspor'a 1-0 yenilen Eminevim Ümraniyespor Teknik Direktörü Levent Açıkgöz maç sonunda açıklamalarda bulundu.



Teknik Direktörü Levent Açıkgöz, maça iyi başlayamadıklarını aktardı.



Karşılaşmanın genelde savunma ağırlıklı geçtiğini kaydeden Açıkgöz, rakiplerine çok fazla pozisyon vermediklerini dile getirerek "Devrenin sonunda 1-0 mağlup duruma düştük. İkinci yarı yaptığımız oyuncu değişiklikleriyle biraz daha ön alanda pozisyon üretmeye başladık ama oyunun genelinde sadece mücadele kısmımız iyi oldu. İnşallah bundan sonraki Pendikspor maçına daha iyi hazırlanıp bulunduğumuz yerden üst sıralara çıkmak için mücadelemizi vereceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



