Arda Güler'in golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı

Real Madrid forması giyen milli gururumuz Arda Güler'in, LaLiga'da Elche ağlarına gönderdiği gol futbol gündemine damgasını vurdu.



Arda, 4-1 galip geldikleri maçta 68 metreden fileleri havalandırarak sezonun en güzel gollerinden birine imza attı.



Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler, rakip kaleci Matias Dituro'nun öne çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye 68 metre uzaklıktan attığı gol ile maça noktayı koydu.



İLGİNÇ TESADÜF



Milli futbolcumuzun attığı bu gol ise kaleci Dituro'yla ilgili ilginç bir tesadüfü de ortaya çıkardı.



38 yaşındaki eldiven, futbol tarihinin en uzaktan atılan golleri listesinde ilk 3'te bulunuyor.



Arjantinli kaleci 25 Nisan 2017'de Bolivar forması giyerken Club San Jose'ye karşı yaklaşık 90 metre mesafeden gol atmıştı.



TESADÜFLER ZİNCİRİ



Elche kalecisi Dituro'nun yolu Süper Lig'den de geçmişti.



38 yaşındaki eldiven 2023-24 sezonunda Fatih Karagümrük forması giydi ve kırmızı siyahlı takımda 11 maça çıktı.



İşte en uzak mesafeden gol atan futbolcular:



1- Tom King (19 Ocak 2021): 96.01 metre



2- Asmir Begoviç (2 Kasım 2013): 91.9 metre



3- Matias Dituro (5 Nisan 2017): 86.8m - 91.4m*



4- Tim Howard (4 Ocak 2012): 86.8m - 91.4m*



5- Andy Lonergan (2 Ekim 2000): 86.8m - 91.4m*



*Resmi ölçüm yapılmadığı için tahmini değer.



