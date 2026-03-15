15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
20:00
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
20:00
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
16:00
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
19:15
15 Mart
Metz-Toulouse
19:15
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
14:15
15 Mart
Alkmaar-Heracles
16:30
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
16:30
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
18:45
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
18:00
15 Mart
Genk-St.Truiden
15:30
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
20:30
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
16:30
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
19:00
15 Mart
Nacional-Estoril
18:30
15 Mart
AVS-Santa Clara
18:30
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
17:00
15 Mart
Como-Roma
20:00
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
17:00
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
0-029'
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
0-030'
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
16:00
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
16:00
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
20:00
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
17:30
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
19:30
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
17:00
15 Mart
Sassuolo-Bologna
17:00
15 Mart
N. Forest-Fulham
17:00
15 Mart
Liverpool-Tottenham
19:30
15 Mart
Mallorca-Espanyol
16:00
15 Mart
Barcelona-Sevilla
18:15
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
20:30
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
14:30
15 Mart
Pisa-Cagliari
17:00
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Arda Güler'in golü sonrası inanılmaz tesadüf ortaya çıktı

Arda Güler'in Real Madrid - Elche maçında 68 metreden ağları sarsmasının ardından dünyanın en uzaktan atılan golleri listesi de merak konusu oldu. Bunun yanı sıra Arda'nın uzaktan avladığı Elche kalecisi Matias Dituro hakkında da ilginç bir tesadüf ortaya çıktı.

Real Madrid forması giyen milli gururumuz Arda Güler'in, LaLiga'da Elche ağlarına gönderdiği gol futbol gündemine damgasını vurdu.

Arda, 4-1 galip geldikleri maçta 68 metreden fileleri havalandırarak sezonun en güzel gollerinden birine imza attı.

Karşılaşmanın 89. dakikasında Arda Güler, rakip kaleci Matias Dituro'nun öne çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye 68 metre uzaklıktan attığı gol ile maça noktayı koydu.

İLGİNÇ TESADÜF

Milli futbolcumuzun attığı bu gol ise kaleci Dituro'yla ilgili ilginç bir tesadüfü de ortaya çıkardı.

38 yaşındaki eldiven, futbol tarihinin en uzaktan atılan golleri listesinde ilk 3'te bulunuyor.

Arjantinli kaleci 25 Nisan 2017'de Bolivar forması giyerken Club San Jose'ye karşı yaklaşık 90 metre mesafeden gol atmıştı.

TESADÜFLER ZİNCİRİ

Elche kalecisi Dituro'nun yolu Süper Lig'den de geçmişti.

38 yaşındaki eldiven 2023-24 sezonunda Fatih Karagümrük forması giydi ve kırmızı siyahlı takımda 11 maça çıktı.

İşte en uzak mesafeden gol atan futbolcular:

1- Tom King (19 Ocak 2021): 96.01 metre

2- Asmir Begoviç (2 Kasım 2013): 91.9 metre

3- Matias Dituro (5 Nisan 2017): 86.8m - 91.4m*

4- Tim Howard (4 Ocak 2012): 86.8m - 91.4m*

5- Andy Lonergan (2 Ekim 2000): 86.8m - 91.4m*

*Resmi ölçüm yapılmadığı için tahmini değer.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
