15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
0-2
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
2-1
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
0-0
15 Mart
Metz-Toulouse
3-4
15 Mart
Rennes-Lille
1-2
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
6-0
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
1-1
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
1-0
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
1-3
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
2-5
15 Mart
Nacional-Estoril
0-1
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-1
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
2-1
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
2-1
15 Mart
Lazio-AC Milan
1-0
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
2-0
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-2
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
0-1
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
1-0
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
1-1
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
5-2
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
1-1
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
3-1
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
3-0

TOFAŞ galibiyete uzatmalarda ulaştı!

Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında TOFAŞ, Bursaspor Basketbol'u ilk uzatma sonucunda 115-113 mağlup etti.

16 Mart 2026 00:08
Haber: AA, Fotoğraf: AA
TOFAŞ galibiyete uzatmalarda ulaştı!
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında TOFAŞ, normal süresi 103-103 berabere biten maçta Bursaspor Basketbol'u ilk uzatma sonucunda 115-113 yendi.

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Alper Altuğ Köselerli, Ziya Özorhon, Özge Şentürk Bayraktar

Bursaspor Basketbol: Childress 31, Yavuz Gültekin 14, Konontsuk 8, Nnoko 13, Georgeshunt 11, Berk Can Akın 5, Delaurier 7, Onar, Smith 20, King 4

TOFAŞ: Perez 16, Sadık Kabaca 7, Blazevic 24, Besson 20, Furkan Korkmaz 3, Floyd 11, Özgür Cengiz 5, Tolga Geçim 12, Kidd 17

1. Periyot: 26-26

Devre: 50-55

3. Periyot: 78-76

Normal süre: 103-103

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
