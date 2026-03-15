Kocaelispor taraftarı, TFF'ye siyah çelenk bıraktı!

Süper Lig'deki Kocaelispor – Konyaspor karşılaşmasında hakem Cihan Aydın'ın verdiği kararlar Kocaelispor'da büyük tepki toplamaya devam ediyor.Kocaelispor'un en büyük taraftar gruplarından Hodri Meydan Taraftarlar Derneği, yaşananlara tepki göstermek amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne gitti.Siyah giyinerek tesis önünde toplanan taraftarlar, burada siyah çelenk bıraktı. Çelenk bırakma eyleminin ardından Kocaelispor'un hakkını savunmak adına bir basın açıklaması gerçekleştirildi.Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Enver Güler tarafından yapılan açıklamada, Kocaelispor'un uzun yıllar sonra Süper Lig'e dönmesine rağmen sistemli şekilde haksızlığa uğradığı savunuldu.Güler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:"16 yıl aradan sonra amatör lige düşüp; satmadan, satılmadan çıktığımız bu ligde sezon başından beri hem takımımızla hem taraftarımızla lige damga vurduk. Yıllardır özlenen tribünleri ve mücadeleyi yeniden ortaya koyduk. Ancak verdiğimiz emeğin karşılığı yine bildiğimiz kirli düzenle veriliyor. Sahada hakemlerle, masada kirli hesaplarla emeğimiz çalınmaya devam ediyor."Konyaspor maçında yaşananların bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Güler, hakem Cihan Aydın'ı sert sözlerle eleştirdi, "Dün oynanan Konyaspor karşılaşmasında yaşanan Cihan Aydın vakası artık sabrımızın son noktasıdır. Bu kişi daha önce Beşiktaş maçında verilmeyen penaltı pozisyonuyla da Kocaelispor camiasının hafızasına kazınmıştır. Yaşananlar tesadüf değil, sistemli bir operasyonun parçasıdır."Türkiye Futbol Federasyonu'na da tepki gösteren Hodri Meydan, Kocaelispor'un mücadeleden vazgeçmeyeceğini vurguladı:"Armasını satmayan, tarihini kirletmeyen bu camia; bahis kokan kararlar veren hakemlere, Riva'daki kravatlılara ve bu kirli düzene boyun eğmez. Bugün bırakılan bu çelenk sadece Kocaelispor için değil, yıllardır bu düzen tarafından ezilmeye çalışılan tüm Anadolu kulüpleri adına bırakılmıştır."Açıklamanın sonunda mücadele mesajı veren Güler, protestoların devam edeceğini ifade etti:"Protesto hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı ve bu düzenle her yerde mücadele edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Kocaelispor yalnız değildir. Bu düzen değişecek. Alayına Hodri Meydan!" [Kocaeli Gündem]