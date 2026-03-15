15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
20:00
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
20:00
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
19:15
15 Mart
Metz-Toulouse
19:15
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
1-025'
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
0-046'
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
20:30
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
1-18'
15 Mart
Nacional-Estoril
0-138'
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-037'
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
20:00
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
20:00
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-280'
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
19:30
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
19:30
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
3-1DA
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
20:30
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Kocaelispor taraftarı, TFF'ye siyah çelenk bıraktı!

Kocaelispor – Konyaspor maçında verilen tartışmalı kararlar sonrası Hodri Meydan Taraftarlar Derneği, Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva'daki tesislerine giderek siyah çelenk bıraktı. Hodri Meydan, ardından sert ifadelerin yer aldığı bir basın açıklaması yaptı.

calendar 15 Mart 2026 18:43
Kocaelispor taraftarı, TFF'ye siyah çelenk bıraktı!
Süper Lig'deki Kocaelispor – Konyaspor karşılaşmasında hakem Cihan Aydın'ın verdiği kararlar Kocaelispor'da büyük tepki toplamaya devam ediyor.

Kocaelispor'un en büyük taraftar gruplarından Hodri Meydan Taraftarlar Derneği, yaşananlara tepki göstermek amacıyla Türkiye Futbol Federasyonu'nun Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ne gitti.

ÇELENK BIRAKTILAR

Siyah giyinerek tesis önünde toplanan taraftarlar, burada siyah çelenk bıraktı. Çelenk bırakma eyleminin ardından Kocaelispor'un hakkını savunmak adına bir basın açıklaması gerçekleştirildi.

AÇIKLAMA YAPTILAR

Hodri Meydan Taraftarlar Derneği Başkanı Enver Güler tarafından yapılan açıklamada, Kocaelispor'un uzun yıllar sonra Süper Lig'e dönmesine rağmen sistemli şekilde haksızlığa uğradığı savunuldu.



Güler açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"16 yıl aradan sonra amatör lige düşüp; satmadan, satılmadan çıktığımız bu ligde sezon başından beri hem takımımızla hem taraftarımızla lige damga vurduk. Yıllardır özlenen tribünleri ve mücadeleyi yeniden ortaya koyduk. Ancak verdiğimiz emeğin karşılığı yine bildiğimiz kirli düzenle veriliyor. Sahada hakemlerle, masada kirli hesaplarla emeğimiz çalınmaya devam ediyor."

Konyaspor maçında yaşananların bardağı taşıran son damla olduğunu belirten Güler, hakem Cihan Aydın'ı sert sözlerle eleştirdi, "Dün oynanan Konyaspor karşılaşmasında yaşanan Cihan Aydın vakası artık sabrımızın son noktasıdır. Bu kişi daha önce Beşiktaş maçında verilmeyen penaltı pozisyonuyla da Kocaelispor camiasının hafızasına kazınmıştır. Yaşananlar tesadüf değil, sistemli bir operasyonun parçasıdır."

Türkiye Futbol Federasyonu'na da tepki gösteren Hodri Meydan, Kocaelispor'un mücadeleden vazgeçmeyeceğini vurguladı:

"Armasını satmayan, tarihini kirletmeyen bu camia; bahis kokan kararlar veren hakemlere, Riva'daki kravatlılara ve bu kirli düzene boyun eğmez. Bugün bırakılan bu çelenk sadece Kocaelispor için değil, yıllardır bu düzen tarafından ezilmeye çalışılan tüm Anadolu kulüpleri adına bırakılmıştır."

Açıklamanın sonunda mücadele mesajı veren Güler, protestoların devam edeceğini ifade etti:

"Protesto hakkımızı sonuna kadar kullanacağımızı ve bu düzenle her yerde mücadele edeceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz. Kocaelispor yalnız değildir. Bu düzen değişecek. Alayına Hodri Meydan!" [Kocaeli Gündem]

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
