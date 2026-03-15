15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
0-043'
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
1-042'
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
0-071'
15 Mart
Metz-Toulouse
2-368'
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
6-0
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
1-1
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
0-013'
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
2-585'
15 Mart
Nacional-Estoril
0-1
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-1
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
0-142'
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
0-043'
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-2
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
0-056'
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
1-056'
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
5-2
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
0-110'
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Fenerbahçe'ye iki müjdeli haber!

Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan Anderson Talisca, takımla çalışmalara başladı. Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan bir diğer isim Milan Skriniar ise bireysel saha çalışmalarına başladı.

calendar 15 Mart 2026 19:18
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Süper Lig'de Gaziantep FK'yı ağırlayacak Fenerbahçe, yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarına başladı.

Fenerbahçe'de bu maç öncesi önemli bir gelişme yaşandı. Sarı-lacivertlilerde bir süredir sakatlığı nedeniyle takımdan uzak kalan Anderson Talisca, Gaziantep FK maçı öncesi takımla çalışmalara başladı.

SEZON PERFORMANSI

Fenerbahçe'de bu sezon 37 maçta süre bulan Anderson Talisca, 21 gol attı ve 4 asist yaptı.

MILAN SKRINIAR

Öte yandan Fenerbahçe'de sakatlığı bulunan bir diğer isim Milan Skriniar ise bireysel saha çalışmalarına başladı.

Fenerbahçe antrenmanında Anderson Talisca ve Milan Skriniar






TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 13 8 5 45 30 47
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 28 30 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 8 12 28 34 26
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 19 47 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
