Sivasspor'dan play-off için açıklama

Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 yenen Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.



Taşdemir, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, zorluk derecesi yüksek maçlardan birini oynadıklarını belirtti.



Ligde kalan maçların hepsinin zor olduğunu vurgulayan Taşdemir, son iki maçını kazanan Ümraniyespor'un da zor bir rakip olduğunu ifade etti.



Taşdemir maçta oyun olarak üstün olduklarını anlatarak "Bitiricilik noktasında yine sıkıntılar yaşadık, bunlar futbolun doğasında var. Pozisyona girmek bizim için önemli. Oyunun başından sonuna kadar üstün taraftık." dedi.



Karşılaşmada iyi oynadıklarını aktaran Taşdemir, "Oyundan ziyade 3 puan bizim için önemliydi onu aldık. Sezon başından beri camiamız belki de yaşamadığı play-off heyecanını yaşayacak, bunun için mutluyuz. Zor bir maçtı oyuncularımı tebrik ediyorum gerçekten iyi mücadele ettiler." diye konuştu.





"Yarışın içinde olmak istiyoruz"



Taşdemir, her hafta oyunu güzelleştirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:



"Ligde kalan 7 maçımız da zor. Bu süre zarfında kazanabildiğimiz, alabildiğimiz kadar puan alıp bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Rakiplerimiz değil de biz ne yapıyoruz ona bakıyorum. Sakatlıklar bizi ne kadar engelleyecek, dar ve kısıtlı bir kadromuz var. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum çok destek oldular. Bazen çıkan veya giren oyuncularla ilgili bir veryansın var. Takımımızda bir gerçeklik var, bizler çalışıp elimizden geldiği kadar analizleri yapıp en doğru 11'i ya da sonradan en doğru oyuncuları sahaya sokmaya çalışıyoruz. Kadro kalitemiz isim olarak çok iyi ama isimlerin karşılığını veremeyen oyuncularımız var, bu da bir gerçek. Sezon başından beri buraya çok sallantılı kötü bir şekilde geldik. Son 5 maçta 4 galibiyet oldu, Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti olmasa bugün daha da farklı olabilirdi. Geldiğimiz nokta iyi."



Takım formasının arkasındaki sponsorluk yerine "vefa" yazısını da değerlendiren Taşdemir, "Sivasspor çok büyük bir marka ama formasının arkasında vefa yazması bence doğru değil, bunu irdelemek lazım. Yöneticilerimiz sezon başından beri geçen sezondan Süper Lig'den kalan borcu ödüyor, oyuncularımız çok büyük bir fedakarlık gösteriyor. Kaç maaş içeride, ama bunlara rağmen parayı sorun etmeden sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.



