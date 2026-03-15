15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
20:00
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
20:00
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-065'
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
19:15
15 Mart
Metz-Toulouse
19:15
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
1-0DA
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
0-1DA
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
18:45
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
18:00
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
20:30
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-0DA
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
19:00
15 Mart
Nacional-Estoril
18:30
15 Mart
AVS-Santa Clara
18:30
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-028'
15 Mart
Como-Roma
20:00
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-028'
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
1-167'
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
2-064'
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
20:00
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
17:30
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
19:30
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
0-028'
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-128'
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-028'
15 Mart
Liverpool-Tottenham
19:30
15 Mart
Mallorca-Espanyol
1-169'
15 Mart
Barcelona-Sevilla
18:15
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
20:30
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
1-027'
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Sivasspor'dan play-off için açıklama

1. Lig'in 31. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 yenen Sivasspor teknik direktörü İsmet Taşdemir maç sonunda açıklamalarda bulundu.

calendar 15 Mart 2026 17:25
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Sivasspor'dan play-off için açıklama
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Trendyol 1. Lig'in 31. haftasında sahasında Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 yenen Özbelsan Sivasspor'da teknik direktör İsmet Taşdemir, 3 puan aldıkları için mutlu olduklarını söyledi.

Taşdemir, karşılaşmanın ardından BG Grup 4 Eylül Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında, zorluk derecesi yüksek maçlardan birini oynadıklarını belirtti.

Ligde kalan maçların hepsinin zor olduğunu vurgulayan Taşdemir, son iki maçını kazanan Ümraniyespor'un da zor bir rakip olduğunu ifade etti.

Taşdemir maçta oyun olarak üstün olduklarını anlatarak "Bitiricilik noktasında yine sıkıntılar yaşadık, bunlar futbolun doğasında var. Pozisyona girmek bizim için önemli. Oyunun başından sonuna kadar üstün taraftık." dedi.

Karşılaşmada iyi oynadıklarını aktaran Taşdemir, "Oyundan ziyade 3 puan bizim için önemliydi onu aldık. Sezon başından beri camiamız belki de yaşamadığı play-off heyecanını yaşayacak, bunun için mutluyuz. Zor bir maçtı oyuncularımı tebrik ediyorum gerçekten iyi mücadele ettiler." diye konuştu.


"Yarışın içinde olmak istiyoruz"

Taşdemir, her hafta oyunu güzelleştirmeyi hedeflediklerini dile getirerek, şunları kaydetti:

"Ligde kalan 7 maçımız da zor. Bu süre zarfında kazanabildiğimiz, alabildiğimiz kadar puan alıp bu yarışın içinde olmak istiyoruz. Rakiplerimiz değil de biz ne yapıyoruz ona bakıyorum. Sakatlıklar bizi ne kadar engelleyecek, dar ve kısıtlı bir kadromuz var. Taraftarımıza da teşekkür ediyorum çok destek oldular. Bazen çıkan veya giren oyuncularla ilgili bir veryansın var. Takımımızda bir gerçeklik var, bizler çalışıp elimizden geldiği kadar analizleri yapıp en doğru 11'i ya da sonradan en doğru oyuncuları sahaya sokmaya çalışıyoruz. Kadro kalitemiz isim olarak çok iyi ama isimlerin karşılığını veremeyen oyuncularımız var, bu da bir gerçek. Sezon başından beri buraya çok sallantılı kötü bir şekilde geldik. Son 5 maçta 4 galibiyet oldu, Ankara Keçiörengücü mağlubiyeti olmasa bugün daha da farklı olabilirdi. Geldiğimiz nokta iyi."

Takım formasının arkasındaki sponsorluk yerine "vefa" yazısını da değerlendiren Taşdemir, "Sivasspor çok büyük bir marka ama formasının arkasında vefa yazması bence doğru değil, bunu irdelemek lazım. Yöneticilerimiz sezon başından beri geçen sezondan Süper Lig'den kalan borcu ödüyor, oyuncularımız çok büyük bir fedakarlık gösteriyor. Kaç maaş içeride, ama bunlara rağmen parayı sorun etmeden sonuna kadar mücadelemizi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.