15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
0-043'
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
1-042'
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
0-071'
15 Mart
Metz-Toulouse
2-368'
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
6-0
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
1-1
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
0-013'
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
2-585'
15 Mart
Nacional-Estoril
0-1
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-1
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
0-142'
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
0-043'
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-2
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
0-056'
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
1-056'
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
5-2
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
0-110'
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Bakan Bak'tan Arda Güler'in golü için değerlendirme!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla yaklaşık 70 metreden attığı gol için "Müthiş bir gol, dünya Arda Güler'i konuşuyor" dedi.

15 Mart 2026 19:48
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, İspanya LaLiga'da Real Madrid forması giyen milli futbolcu Arda Güler'in, Elche'yi 4-1 yendikleri maçta yaklaşık 70 metreden attığı gole ilişkin, "Müthiş bir gol. Herkes, bütün dünya futbolu Arda Güler'i konuşuyor. Arda Güler hem milli takımımız için hem de Türk futbolu için önemli bir oyuncu." dedi. 

Bakan Bak, Arhavi Belediyesi Spor Tesisleri ve İlçe Gençlik Merkezini ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı, inşaatı devam eden Hopa Stadı'ndaki çalışmaları inceledi.

Artvin Valisi Turan Ergün'ü makamında ziyaretin ardından açıklamada bulunan Bak, milli futbolcu Arda Güler'in Türk sporu için önemli bir yıldız olduğunu söyledi.

Real Madridli futbolcunun, dün oynadıkları ve 4-1 yendikleri Elche maçında yaklaşık 70 metreden attığı golü hatırlatan Bak, "Mesafe olarak 70 metreden rakibinin, kalecinin kaleden çıktığını görerek çok zeki bir şekilde topu filelere gönderdi. Müthiş bir gol. Herkes, bütün dünya futbolu Arda Güler'i konuşuyor. Arda Güler hem milli takımımız için hem de Türk futbolu için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.

"ATTIĞI GOL UZUN YILLAR KONUŞULUR" 

Bak, Arda Güler'in başarıları ile gurur duyduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın en önemli kulüplerinden bir tanesi Real Madrid'de oynayan Arda Güler'in bu attığı gol uzun yıllar konuşulur. Türk futbolu için de önemli bir şey. Özellikle de gurur duyduk. Arda milli takıma katkısıyla, orta sahada oynadığı oyunla, kendi takımındaki yükselişiyle ortaya koyduğu performansla bizleri gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyoruz."

"TURU İNANIYORUZ Kİ GEÇECEĞİZ"

A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası yolunda başarılar dileyen Bak, şunları kaydetti: 

"26 Mart'ta Romanya ile oynayacağız. Ardından turu inanıyoruz ki geçeceğiz. Genç, dinamik bir takımımız var. İyi işler yapıyorlar. Montella teknik direktör ve genç bir ekip. Hepsi ABD, Kanada ve Meksika'da yapılacak 2026 Dünya Kupası'na gitmeyi arzu ediyorlar. Biz de çok istiyoruz, milletimiz de istiyor. İnşallah Romanya'yı geçtikten sonra Slovakya ve Kosova galibiyle oynayacağız. Ben milli takımımıza başarılar diliyorum. İnşallah orada olacağız. 26'sında Beşiktaş Stadı'nda oynanacak."

Artvin'deki temaslarına değinen Bakan Bak, "Birkaç talep var. Merkezde salonla ilgili talepler var. Şavşat'ta futbol sahasıyla ilgili talepler var. Hopa'yı gezdik. Hopa Stadı'nın kapasitesini de artırıyoruz. 6 bin 700 kişilik stat kapasitesine ulaşacak. Birinci aşama inşaatı devam ediyor. İkinci aşamasıyla ilgili de işlemler tamamlandı. Sözleşme protokollerini de imzaladık. İnşallah onu da tamamlayıp Hopa'ya da 7 bin kapasiteye yakın bir stat kazandırmış olacağız." diye konuştu.

Bak, Artvin'in sporu sevdiğini, kendilerinin de sporun birleştirici gücüne inandıklarını vurguladı.

Kötü alışkanlıklarla mücadelede sporun etkisinin önemli olduğuna dikkati çeken Bak, "O yüzden Cumhurbaşkanı'mızın da talimatları ile her gördüğümüz yere tesis, saha yapmaya devam ediyoruz." dedi.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 13 8 5 45 30 47
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 28 30 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 8 12 28 34 26
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 19 47 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
