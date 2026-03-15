Bakan Bak'tan Arda Güler'in golü için değerlendirme!

Bakan Bak, Arhavi Belediyesi Spor Tesisleri ve İlçe Gençlik Merkezini ziyaret ederek yürütülen faaliyetler hakkında bilgi aldı, inşaatı devam eden Hopa Stadı'ndaki çalışmaları inceledi.



Artvin Valisi Turan Ergün'ü makamında ziyaretin ardından açıklamada bulunan Bak, milli futbolcu Arda Güler'in Türk sporu için önemli bir yıldız olduğunu söyledi.



Real Madridli futbolcunun, dün oynadıkları ve 4-1 yendikleri Elche maçında yaklaşık 70 metreden attığı golü hatırlatan Bak, "Mesafe olarak 70 metreden rakibinin, kalecinin kaleden çıktığını görerek çok zeki bir şekilde topu filelere gönderdi. Müthiş bir gol. Herkes, bütün dünya futbolu Arda Güler'i konuşuyor. Arda Güler hem milli takımımız için hem de Türk futbolu için önemli bir oyuncu." ifadelerini kullandı.



"ATTIĞI GOL UZUN YILLAR KONUŞULUR"



Bak, Arda Güler'in başarıları ile gurur duyduklarını dile getirerek, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dünyanın en önemli kulüplerinden bir tanesi Real Madrid'de oynayan Arda Güler'in bu attığı gol uzun yıllar konuşulur. Türk futbolu için de önemli bir şey. Özellikle de gurur duyduk. Arda milli takıma katkısıyla, orta sahada oynadığı oyunla, kendi takımındaki yükselişiyle ortaya koyduğu performansla bizleri gururlandırdı. Kendisini tebrik ediyoruz."





— Sporx (@sporx) March 15, 2026

A Milli Futbol Takımı'na Dünya Kupası yolunda başarılar dileyen Bak, şunları kaydetti:Artvin'deki temaslarına değinen Bakan Bak,diye konuştu.Bak, Artvin'in sporu sevdiğini, kendilerinin de sporun birleştirici gücüne inandıklarını vurguladı.Kötü alışkanlıklarla mücadelede sporun etkisinin önemli olduğuna dikkati çeken Bak,dedi.