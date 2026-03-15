15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
0-043'
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
1-042'
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
0-071'
15 Mart
Metz-Toulouse
2-368'
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
6-0
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
1-1
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
0-013'
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
2-585'
15 Mart
Nacional-Estoril
0-1
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-1
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
0-142'
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
0-043'
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-2
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
0-056'
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
1-056'
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
5-2
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
0-110'
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Dev maçta Anadolu Efes, Beşiktaş'ı yendi!

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş GAİN'i 89-80 mağlup etti.

calendar 15 Mart 2026 20:05 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 20:25
Haber: Sporx.com ve AA, Fotoğraf: AA
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 22. haftasında Anadolu Efes, Beşiktaş GAİN ile karşı karşıya geldi.

Anadolu Efes, Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçı 89-80 kazandı.

Bu sonucun ardından Anadolu Efes, 14. galibiyetini elde etti. Beşiktaş, 4. mağlubiyetini yaşadı.

Ligin gelecek haftasında Anadolu Efes, Bahçeşehir Koleji ile karşılaşacak. Beşiktaş GAİN, Trabzonspor'u ağırlayacak.

Karşılaşmaya Zizic ile pota altını iyi kullanarak başlayan Beşiktaş GAİN, 4. dakikayı 12-5 önde geçti. Dozier liderliğinde boyalı alandan skor üreten Anadolu Efes, 9. dakikada beraberliği yakaladı: 18-18. Çeyreğin kalan kısmında kısa oyuncularıyla basketler bulan siyah-beyazlılar, ilk periyodu 22-20 üstün kapattı.

Beşiktaş, ikinci çeyrekte 14. dakika sonuna kadar basketlerini Zizic ile pota altından kaydederken, söz konusu zaman diliminde de farkı 9 sayıya çıkardı: 21-30. Anadolu Efes, siyah-beyazlı takımın pivotu Zizic'in kenara gelmesiyle kısa oyuncularıyla boyalı alanı etkili kullanmayı sürdürdü. Lacivert-beyazlı ekip, 17. dakikada Loyd'un basketiyle yeniden eşitliği sağladı: 33-33. Anthony Brown'ın skor katkısıyla yeniden hücumda ritmini bulan Beşiktaş, soyunma odasına 45-37 önde girdi.

İkinci yarıya takımlar peş peşe top kayıplarıyla başladı. Oyunda temposunu kaybeden Beşiktaş karşısında 14-1'lik seri yakalayan Anadolu Efes, 29. dakikanın başında farkı 9 sayıya çıkardı: 63-54. Son bölümde kısalarıyla arka arkaya basketler bulan siyah-beyazlı takım, farkı eritse de ev sahibi ekip, final periyoduna 66-63 üstün gitti.

Son çeyrekte pota altını oldukça etkili kullanan Anadolu Efes, 36. dakikada Erkan Yılmaz'ın smaç basketiyle farkı 11 sayıya kadar çıkardı: 83-72. Kalan sürede Beşiktaş GAİN'in gayreti farkı kapatmaya yetmedi ve lacivert-beyazlılar, karşılaşmayı 89-80 kazandı.

Öte yandan karşılaşmayı İtalya temsilcisi Torino'da forma giyen eski Beşiktaşlı futbolcu Emirhan İlkhan da saha kenarından takip etti.

ANADOLU EFES'TEN FARKINDALIĞA DESTEK

Anadolu Efes-Beşiktaş GAİN maçının oynandığı Sinan Erdem Spor Salonu, önemli bir farkındalığa sahne oldu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Türkiye Basketbol Federasyonu iş birliğiyle "Sporda Sıfır Atık" farkındalık etkinliği düzenlendi.

Maça yanlarında peluş oyuncakla gelen basketbolseverler, müsabaka öncesinde oyuncakları sahaya atarak dayanışmaya katıldı.

Söz konusu etkinlikte toplanan oyuncaklar, ihtiyaç sahibi çocuklara ulaştırılacak.

Salon: Sinan Erdem

Hakemler: Emin Moğulkoç, Alper Özgök, Kerem Yılmaz

Anadolu Efes: Weiler-Babb 6, Loyd 10, Dozier 18, Ercan Osmani 8, Smits 5, Jones 14, Şehmus Hazer, Erkan Yılmaz 10, Lee 13, David Mutaf 2, Swider 3

Beşiktaş GAİN: Berk Uğurlu 8, Mathews 11, Anthony Brown 19, Morgan 2, Zizic 20, Kamagate 1, Dotson 4, Yiğit Arslan 11, Vitto Brown 2, Canberk Kuş 2

1. Periyot: 20-22

Devre: 37-45

3. Periyot: 66-63

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 13 8 5 45 30 47
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 28 30 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 8 12 28 34 26
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 19 47 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
