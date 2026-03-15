15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
0-2
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
2-1
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
0-0
15 Mart
Metz-Toulouse
3-4
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
6-0
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
1-1
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
0-087'
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
0-1DA
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
2-5
15 Mart
Nacional-Estoril
0-1
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-1
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
2-064'
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
2-1
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
2-0
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-2
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
0-1
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
0-0DA
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
1-1
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
5-2
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
1-188'
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Liverpool'a Galatasaray öncesi son dakika şoku!

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, sahasında ağırladığı Tottenham ile son dakikada yediği golle 1-1 berabere kaldı.

15 Mart 2026 21:25
Sporx.com
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Liverpool, sahasında Tottenham'ı ağırladı. Anfield'da oynanan maç 1-1 tamamlandı.

Liverpool, 18. dakikada Dominik Szoboszlai'nin serbest vuruş golüyle 1-0 öne geçti.

Tottenham'a beraberliği getiren golü 90. dakikada Richarlison attı.

Bu sonuçla birlikte Liverpool, ligde üst üste ikinci kez puan kaybı yaşadı ve puanını 49 yaptı. Ligde 5 hafta sonra puan alan Tottenham, 30 puana yükseldi.

Liverpool, hafta arasında çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında sahasında Galatasaray'ı ağırlayacak. Galatasaray, ilk maçta İstanbul'da Liverpool'u 1-0 mağlup etmişti.

Liverpool, Galatasaray'dan sonra ligin bir sonraki haftasında Brighon deplasmanına gidecek. Tottenham, sahasında Nottingham Forest'ı ağırlayacak.



TUDOR'DAN GÜNDEM OLAN HAMLE

Öte yandan Tottenham Teknik Direktörü Igor Tudor, Liverpool karşılaşması öncesi dikkat çeken bir harekete imza attı.

Tudor, Liverpool Teknik Direktörü Arne Slot'u selamlamak istedi ancak Hollandalı teknik adamı bir başkasıyla karıştırdı. Tudor'un bu hareketi, sosyal medyada gündem oldu.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
