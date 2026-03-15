Amed zirve için yarışa devam ediyor!

Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan maç Amed 2-0 galibiyetiyle tamamlandı.
Amed'e galibiyeti getiren golleri 79. dakikada Daniel Moreno ve 90+4. dakikada Ada İbik (kendi kalesine) attı.
Manisa FK'de 75. dakikada Alenis Vargas kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Amed SK 1 maç fazlasıyla 64 puanla 2. sıraya yükseldi, Manisa FK ise 43 puanla 11. sıraya geriledi.
Lig'de sonraki maçlarda Amed SK deplasmanda Hatayspor ile; Manisa FK evinde Sivasspor ile karşılaşacak.
Stat: Diyarbakır
Hakemler: Alpaslan Şen, Mehmet Dura, Orhun Aydın Duran
Amed Sportif Faaliyetler: Erce Kardeşler, Murat Uçar, Mehmet Yeşil, Syrota, Hasan Ali Kaldırım (Dk. 16 Celal Hanalp), Cem Üstündağ (Dk. 70 A. Traore), Sinan Kurt, Dimitrov (Dk. 61 D. Moreno), Afena-Gyan, Hasani (Dk. 70 Dia Saba), Diagne
Manisa FK: Vedat Karakuş, Ayberk Karapo, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 43 Ada İbik), Umut Erdem, Adekanye, Benrahou, Lindseth, Yusuf Talum (Dk. 77 Yunus Emre Dursun), Diony, Muhammed Kiprit (Dk. 66 A. Vargas)
Goller: Dk. 79 D. Moreno, Dk. 90+4 Ada İbik (Kendi kalesine) (Amed Sportif Faaliyetler)
Sarı kartlar: Dk. 52 Dimitrov, Dk. 66 Mehmet Yeşil, Dk. 85 Murat Uçar, Dk. 90 Sinan Kurt, Dk. 90+3 Diagne (Amed Sportif Faaliyetler), Dk. 66 Lindseth, Dk. 90 Adekanye (Manisa FK)
Kırmızı kart: Dk. 75 Vargas (Manisa FK)