Ziraat Bankkart, Gaziantep Gençliği rahat geçti

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nin 24. haftasında Ziraat Bankkart, sahasında Gaziantep Gençlikspor'u 3-0 yendi.
Bu sonuçla Başkent ekibi, ligdeki 21. galibiyetini elde etti. Gaziantep takımı da 16. kez mağlup oldu.
Salon: TVF Ziraat Bankkart
Hakemler: Erkan Sarı, Umut Maden
Ziraat Bankkart: Burakhan Tosun, Hilmi Şahin, Fornal, Bedirhan Bülbül, Jokela, Clevenot (Berkay Bayraktar, Özgür Karababa)
Gaziantep Gençlikspor: Hetman, Takavar, Bohme, Hamdi Erkan, Yusuf Emre Güler, Aslan Ekşi (Deniz İvgen, Doğan Karakoç, Yusuf Eken, Lescov, Uğur Okay, Godbold)
Setler: 25-23, 25-10, 25-22
Süre: 68 dakika (24, 19, 25)
