Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.



Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0'lık skorla kazanarak üç puanın sahibi oldu.



Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Junior Olaitan ve 67. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.





Gençlerbirliği filelerini havalandıran Orkun Kökçü, Süper Lig'de Arthur Masuaku'dan (Aralık 2022 vs Adana Demirspor) bu yana frikik golü atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.









Ev sahibi ekipte Sekou Koita, 18. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.



GENÇLERBİRLİĞİ'NİN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR



Başkent temsilcisi, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ikinci karşılaşmada da galibiyetle tanışamadı (1 beraberlik, 1 mağlubiyet). Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı.



Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 49'a yükseltirken, Gençlerbirliği 25 puanda kaldı.



Süper Lig'in bir sonraki haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gençlerbirliği ise deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.







SERGEN YALÇIN'IN KADROSU



Trendyol Süper Lig'de Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olan Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.



Siyah-beyazlı takım, 26. hafta mücadelesinde Ankara'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.



Geçen hafta Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, stoper bölgesinde değişikliğe gitti. Yalçın, Felix Uduokhai'nin yerine başkentte Tiago Djalo'ya şans verdi. Djalo böylece ligde 3 maç sonra ilk 11'e döndü.



Eryaman Stadı'ndaki maçta Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu korurken, savunmada Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Djalo ve Rıdvan Yılmaz görev aldı.



Beşiktaş'ta orta alanda Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny ve Junior Olaitan, ileri uçta ise Hyeon-gyu Oh forma giydi.



Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.



İyileşme sürecine giren ve çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure, henüz hazır olmadıkları için Ankara'ya getirilmedi. Beşiktaş'ın kafilesine Taylan Bulut da dahil edilmedi.



Siyah-beyazlıların 17 maçlık (13 lig, 4 kupa) yenilmezlik serisi, geçen hafta yaşanan Galatasaray mağlubiyetiyle sona ermişti.



ANKARA'DA 5 YIL SONRA KARŞILAŞTILAR



Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 5 yılı aşkın bir süreden sonra Ankara'da ilk kez karşı karşıya geldi.



Eryaman Stadı'nda iki takım arasında 15 Şubat 2021'de oynanan karşılaşmayı, siyah-beyazlılar 3-0 kazanmıştı.



Söz konusu 2020-2021 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşmış, Ankara ekibi ise Süper Lig'e veda etmişti.



VOLKAN DEMİREL'DEN 2 DEĞİŞİKLİK



Gençlerbirliği'nde bu sezon ikinci kez göreve getirilen Volkan Demirel, 0-0 biten Corendon Alanyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.



Demirel, Dal Varesanovic ve Adama Traore'nin yerine ilk 11'de M'Baye Niang ve kart cezasını tamamlayan Franco Tongya'yı tercih etti.



Başkent ekibi Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Sekou Koita, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Göktan Gürpüz ve Niang'dan oluşan 11'le maça başladı.



Kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınmaya "103. kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun" yazılı pankart ve "103. yıl tişörtü" ile çıktı.



MAÇA YOĞUN İLGİ



Taraftarlar, 20 bin kapasiteli Eryaman Stadı'nda oynanan maça ilgi gösterdi.



Küme düşme hattıyla puan farkını açmayı hedefleyen takımlarını bu maçta da yalnız bırakmayan Gençlerbirliği taraftarları, stadı büyük oranda doldurdu.



Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Beşiktaşlı futbolsever de takımlarını destekledi. Kale arkası tribünlerinden biri tamamen Beşiktaşlı taraftarlara açılırken, 5 bin civarında siyah-beyazlı futbolsever maçı statta izledi.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)





13. dakikada Göktan Gürpüz'ün sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.



15. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Yere düşerken Djalo'ya müdahale eden Koita, VAR uyarısının ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.



23. dakikada sağ kanatta gelişen Gençlerbirliği atağında Zuzek'in ortasında Goutas'ın kafa vuruşunda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.



41. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahasının solundan çektiği şutta kaleci Velho, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.



45+1. dakikada Cerny'nin sol kanattan yaptığı korner vuruşunda Djalo'nun kafa vuruşunda top, Velho'nun müdahalesinin ardından kornere çıktı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)





52. dakikada Murillo'nun sağdan ortasında kaleci Velho'nun müdahalesinin ardından meşin yuvarlak, Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan'ın şutunda top, üstten auta gitti.



56. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Oh'un vuruşunda Velho, topu direk dibinden kurtardı. Dönen topu Goutas uzaklaştırmak isterken önünde kalan Olaitan'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1



63. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ortasından Niang'ın yerden vuruşunda top, auta çıktı.



67. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü, dar açıdan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2



77. dakikada Ndidi'nin pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Rashica, topu auta yolladı.



84. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahasına giren Traore, penaltı noktasında topu Samed Onur ile buluşturdu. Samed'in şutunu kaleci Ersin Destanoğlu, kornere çeldi.





Stat: Eryaman



Hakemler: Yasin Kol, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Salih Mazlum



Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek (Dk. 90 Hanousek), Thalisson, Bashiru, Koita, Tongya (Dk. 83 Samed Onur), Göktan Gürpüz (Dk. 68 Traore), Metehan Mimaroğlu (Dk. 68 Cİhan Çanak), Niang (Dk. 83 Onyekuru)



Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani (Dk. 73 Cengiz Ünder), Orkun Kökçü (Dk. 83 Salih Uçan), Cerny (Dk. 73 Rashica), Olaitan (Dk. 89 Silva), Oh (Dk. 89 Mustafa Erhan Hekimoğlu)



Goller: Dk. 56 Olaitan, Dk. 67 Orkun Kökçü (Beşiktaş)



Kırmızı kart: Dk. 18 Koita (Natura Dünyası Gençlerbirliği)



Sarı kartlar: Dk. 33 Agbadou (Beşiktaş), Dk. 66 Pereira, Dk. 90+1 Traore (Natura Dünyası Gençlerbirliği)



