15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
0-2
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
2-1
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
0-0
15 Mart
Metz-Toulouse
3-4
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
6-0
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
1-1
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
0-087'
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
0-1DA
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
2-5
15 Mart
Nacional-Estoril
0-1
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-1
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
2-064'
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
2-1
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
2-0
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-2
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
0-1
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
0-0DA
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
1-1
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
5-2
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
1-188'
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Beşiktaş, Başkent'te ikinci yarı açıldı!

Süper Lig'in 26. hafta maçında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-0 mağlup etti.

15 Mart 2026 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 22:07
Haber: Sporx.com ve AA
Beşiktaş, Başkent'te ikinci yarı açıldı!
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Beşiktaş, deplasmanda Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi siyah-beyazlı ekip 2-0'lık skorla kazanarak üç puanın sahibi oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren golleri 56. dakikada Junior Olaitan ve 67. dakikada Orkun Kökçü kaydetti.

4 YIL SONRA BİR İLK

Gençlerbirliği filelerini havalandıran Orkun Kökçü, Süper Lig'de Arthur Masuaku'dan (Aralık 2022 vs Adana Demirspor) bu yana frikik golü atan ilk Beşiktaş oyuncusu oldu.



Ev sahibi ekipte Sekou Koita, 18. dakikada gördüğü kırmızı kartın ardından takımını 10 kişi bıraktı.

GENÇLERBİRLİĞİ'NİN GALİBİYET HASRETİ SÜRÜYOR

Başkent temsilcisi, teknik direktör Volkan Demirel yönetiminde çıktığı ikinci karşılaşmada da galibiyetle tanışamadı (1 beraberlik, 1 mağlubiyet). Gençlerbirliği'nin Süper Lig'deki galibiyet hasreti ise 6 maça çıktı. 

Bu sonucun ardından Beşiktaş puanını 49'a yükseltirken, Gençlerbirliği 25 puanda kaldı.

Süper Lig'in bir sonraki haftasında Beşiktaş sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Gençlerbirliği ise deplasmanda Konyaspor ile karşı karşıya gelecek.



SERGEN YALÇIN'IN KADROSU

Trendyol Süper Lig'de Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne konuk olan Beşiktaş, Galatasaray derbisinin ilk 11'ine göre tek değişiklikle sahaya çıktı.

Siyah-beyazlı takım, 26. hafta mücadelesinde Ankara'da Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. 

Geçen hafta Galatasaray'a 1-0 yenilen Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın, stoper bölgesinde değişikliğe gitti. Yalçın, Felix Uduokhai'nin yerine başkentte Tiago Djalo'ya şans verdi. Djalo böylece ligde 3 maç sonra ilk 11'e döndü.

Eryaman Stadı'ndaki maçta Beşiktaş'ın kalesini Ersin Destanoğlu korurken, savunmada Amir Murillo, Emmanuel Agbadou, Djalo ve Rıdvan Yılmaz görev aldı.

Beşiktaş'ta orta alanda Wilfred Ndidi, Kristjan Asllani, Orkun Kökçü, Vaclav Cerny ve Junior Olaitan, ileri uçta ise Hyeon-gyu Oh forma giydi.

Siyah-beyazlıların yedek kulübesinde Devis Vasquez, Milot Rashica, Salih Uçan, Cengiz Ünder, Felix Uduokhai, Kartal Kayra Yılmaz, Gökhan Sazdağı, Jota Silva, Yasin Özcan ve Mustafa Erhan Hekimoğlu yer aldı.

İyileşme sürecine giren ve çalışmalara başlayan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure, henüz hazır olmadıkları için Ankara'ya getirilmedi. Beşiktaş'ın kafilesine Taylan Bulut da dahil edilmedi.

Siyah-beyazlıların 17 maçlık (13 lig, 4 kupa) yenilmezlik serisi, geçen hafta yaşanan Galatasaray mağlubiyetiyle sona ermişti.

ANKARA'DA 5 YIL SONRA KARŞILAŞTILAR

Beşiktaş ile Gençlerbirliği, 5 yılı aşkın bir süreden sonra Ankara'da ilk kez karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadı'nda iki takım arasında 15 Şubat 2021'de oynanan karşılaşmayı, siyah-beyazlılar 3-0 kazanmıştı.

Söz konusu 2020-2021 sezonunda Beşiktaş şampiyonluğa ulaşmış, Ankara ekibi ise Süper Lig'e veda etmişti.

VOLKAN DEMİREL'DEN 2 DEĞİŞİKLİK

Gençlerbirliği'nde bu sezon ikinci kez göreve getirilen Volkan Demirel, 0-0 biten Corendon Alanyaspor maçına göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı.

Demirel, Dal Varesanovic ve Adama Traore'nin yerine ilk 11'de M'Baye Niang ve kart cezasını tamamlayan Franco Tongya'yı tercih etti.

Başkent ekibi Ricardo Velho, Pedro Pereira, Dimitrios Goutas, Zan Zuzek, Thalisson, Dele-Bashiru, Sekou Koita, Tongya, Metehan Mimaroğlu, Göktan Gürpüz ve Niang'dan oluşan 11'le maça başladı.

Kırmızı-siyahlı futbolcular, ısınmaya "103. kuruluş yıl dönümümüz kutlu olsun" yazılı pankart ve "103. yıl tişörtü" ile çıktı.

MAÇA YOĞUN İLGİ

Taraftarlar, 20 bin kapasiteli Eryaman Stadı'nda oynanan maça ilgi gösterdi. 

Küme düşme hattıyla puan farkını açmayı hedefleyen takımlarını bu maçta da yalnız bırakmayan Gençlerbirliği taraftarları, stadı büyük oranda doldurdu.

Kale arkasında kendilerine ayrılan tribünde yerlerini alan Beşiktaşlı futbolsever de takımlarını destekledi. Kale arkası tribünlerinden biri tamamen Beşiktaşlı taraftarlara açılırken, 5 bin civarında siyah-beyazlı futbolsever maçı statta izledi.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

13. dakikada Göktan Gürpüz'ün sol çaprazdan uzak köşeye yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

15. dakikada Gençlerbirliği 10 kişi kaldı. Yere düşerken Djalo'ya müdahale eden Koita, VAR uyarısının ardından kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı.

23. dakikada sağ kanatta gelişen Gençlerbirliği atağında Zuzek'in ortasında Goutas'ın kafa vuruşunda top, kaleci Ersin Destanoğlu'nda kaldı.

41. dakikada Orkun Kökçü'nün ceza sahasının solundan çektiği şutta kaleci Velho, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etti.

45+1. dakikada Cerny'nin sol kanattan yaptığı korner vuruşunda Djalo'nun kafa vuruşunda top, Velho'nun müdahalesinin ardından kornere çıktı.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

52. dakikada Murillo'nun sağdan ortasında kaleci Velho'nun müdahalesinin ardından meşin yuvarlak, Olaitan'ın önünde kaldı. Olaitan'ın şutunda top, üstten auta gitti. 

56. dakikada Beşiktaş öne geçti. Ceza sahasında topla buluşan Oh'un vuruşunda Velho, topu direk dibinden kurtardı. Dönen topu Goutas uzaklaştırmak isterken önünde kalan Olaitan'ın yerden sert vuruşunda meşin yuvarlak, ağlarla buluştu: 0-1

63. dakikada Metehan Mimaroğlu'nun sol kanattan ortasından Niang'ın yerden vuruşunda top, auta çıktı.

67. dakikada konuk ekip farkı 2'ye çıkardı. Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Orkun Kökçü, dar açıdan meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-2

77. dakikada Ndidi'nin pasıyla ceza sahasının solunda topla buluşan Rashica, topu auta yolladı.

84. dakikada sağ kanattan gelişen Gençlerbirliği atağında ceza sahasına giren Traore, penaltı noktasında topu Samed Onur ile buluşturdu. Samed'in şutunu kaleci Ersin Destanoğlu, kornere çeldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Yasin Kol, Murat Tuğberk Curbay, Mehmet Salih Mazlum

Natura Dünyası Gençlerbirliği: Velho, Pereira, Goutas, Zuzek (Dk. 90 Hanousek), Thalisson, Bashiru, Koita, Tongya (Dk. 83 Samed Onur), Göktan Gürpüz (Dk. 68 Traore), Metehan Mimaroğlu (Dk. 68 Cİhan Çanak), Niang (Dk. 83 Onyekuru)

Beşiktaş: Ersin Destanoğlu, Murillo, Agbadou, Djalo, Rıdvan Yılmaz, Ndidi, Asllani (Dk. 73 Cengiz Ünder), Orkun Kökçü (Dk. 83 Salih Uçan), Cerny (Dk. 73 Rashica), Olaitan (Dk. 89 Silva), Oh (Dk. 89 Mustafa Erhan Hekimoğlu)

Goller: Dk. 56 Olaitan, Dk. 67 Orkun Kökçü (Beşiktaş)

Kırmızı kart: Dk. 18 Koita (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

Sarı kartlar: Dk. 33 Agbadou (Beşiktaş), Dk. 66 Pereira, Dk. 90+1 Traore (Natura Dünyası Gençlerbirliği)

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
