15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
20:00
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
20:00
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
16:00
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
19:15
15 Mart
Metz-Toulouse
19:15
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
14:15
15 Mart
Alkmaar-Heracles
16:30
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
16:30
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
18:45
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
18:00
15 Mart
Genk-St.Truiden
15:30
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
20:30
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
16:30
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
19:00
15 Mart
Nacional-Estoril
18:30
15 Mart
AVS-Santa Clara
18:30
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
17:00
15 Mart
Como-Roma
20:00
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
17:00
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
13:30
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
13:30
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
16:00
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
16:00
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
20:00
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
17:30
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
19:30
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
17:00
15 Mart
Sassuolo-Bologna
17:00
15 Mart
N. Forest-Fulham
17:00
15 Mart
Liverpool-Tottenham
19:30
15 Mart
Mallorca-Espanyol
16:00
15 Mart
Barcelona-Sevilla
18:15
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
20:30
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
14:30
15 Mart
Pisa-Cagliari
17:00
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Arda Güler tarih, manşetler Arda Güler'i yazdı

Real Madrid'in Elche'yi 4-1 yendiği maçta, Arda Güler'in 68 metreden attığı gol LaLiga rekoru olarak kayıtlara geçti. İspanyol basını Arda'yı yere göğe sığdıramazken, yıldız futbolcu da maçın ardından sosyal medya hesabından yaptığı esprili paylaşımla dikkat çekti.

calendar 15 Mart 2026 11:45 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 11:46
Arda Güler tarih, manşetler Arda Güler'i yazdı
Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler, LaLiga'da Elche'yi 4-1 yendikleri maçta 68 metreden fileleri buldu ve sezonun en güzel gollerinden birine imza atarak karşılaşmaya damga vurdu.

Mücadelenin 89. dakikasında Arda Güler, rakip kalecinin çıktığını görerek kendi yarı sahasından rakip kaleye yaklaşık 70 metre uzaklıktan attığı gol ile dikkatleri üzerine çekti ve maçın skorunu belirledi.

ARDA GÜLER: BUNU EVDE DENEMEYİN

Arda Güler, sosyal medya hesabından attığı golün videosunu paylaştı ve esprili bir dille "Bunu evde denemeyin" notunu düştü.

Arda karşılaşmanın ardından kulüp televizyonuna verdiği röportajda da attığı golü değerlendirdi. Türk oyuncu, orta saha çizgisinin gerisinden attığı golün ardından açıklanacak pek bir şey olmadığını, kalecinin önde olduğunu ve kendisinin de şansını denediğini söyledi ve "Harika bir goldü ve çok mutluyum. Kaleciye baktım, iyi pozisyon almamıştı ve ben de şut çektim. Muhteşem bir goldü" ifadelerini kullandı.

Yıldız futbolcu, takımın her maçta gösterdiği gelişmeden ve Manchester City karşısındaki yorgunluğa rağmen kazandıkları zafer hakkında "Elbette biraz yorgunduk ama bu maçı kazanmamız gerektiğini biliyorduk. Bu yüzden tüm genç oyuncuların olması önemliydi çünkü onların desteğiyle harika bir maç oynadık ve net bir zafer elde ettik"

"ARBELOA İLE ÇOK İYİ ANLAŞIYORUZ"

Gol sevincini Arbeloa ile birlikte kutlamasına hakkında milli futbolcumuz, "Arbeloa ile çok iyi anlaşıyoruz ve hem iyi hem de kötü zamanlarında onun yanındayız. Golü onunla ve diğer herkesle birlikte kutlamak istedim." dedi.

Arda, hocasıyla arasındaki iletişimi hakkında kendisine yöneltilen soruya "Pozisyonuma bağlı olarak benden farklı şeyler istiyor. Kendi yarı sahamda oynarken oyun kurmada daha fazla yer almamı istiyor. Daha ileride oynarken ise hatlar arasında daha fazla oynamamı ve etkili koşular yapmamı istiyor. Her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" yanıtını verdi.

ARDA GÜLER'DEN LALİGA REKORU

Bunun yanı sıra Arda Güler'in Elche'ye attığı golün 68 metre mesafeden olduğu belirtildi.

İspanyol basınındaki haberlerde Arda Güler'in, Antonio Jose'nin Numancia formasıyla 2004'te Sevilla'ya karşı attığı ve çok benzer bir mesafeden kaydettiği golle birlikte La Liga tarihinde atılan en uzun mesafeli golünü kaydettiği belirtildi.

31 YIL SONRA BİR İLK, REAL MADRİD TARİHİNDE 5. KEZ

Real Madrid'in 124 yıllık tarihinde kendi yarı sahasından dört gol attığı, Arda'nın golünün ise beşinci olduğu ifade edildi.

Real Madrid, Mikel Lasa'nın 1995'te Sevilla'ya karşı 58 metreden attığı golden bu yana La Liga'da kendi yarı sahasından gol atmamıştı.

Öte yandan Arda Güler'in golü İspanyol basınında da günün konusu oldu. İşte İspanyolların Arda hakkındaki yorumları:

Cadena SER: Sezonun golü!

"Arda Güler, kendi yarı sahasından sol ayağıyla yaptığı, Puskás Ödülü'ne layık bir vuruşla Bernabeu'yu coşturdu! Türk oyuncu, Santiago Bernabeu'daki huzurlu geceyi sonlandıran, yaklaşık yetmiş metre uzaklıktan attığı golle geceyi noktaladı. Bu, muhtemelen sezonun en iyi golü."

AS: Güler, Valverde'nin haftasında tarihi bir gol attı.

"O gece Arda Güler, neredeyse 70 metreden tarihe geçecek bir gol attı. Bir deha dokunuşu. Parlak bir an. Müzelik bir parça. Yıllarca konuşulacak."

Marca: Arda Güler'in 65 metreden attığı ve Bernabeu'da çılgınlık yaratan inanılmaz golü

"Arda Güler sihirli değneğini salladı... ve Bernabeu adeta büyülendi. Bunda şaşılacak bir şey yoktu, çünkü Türk dâhinin Elche'ye karşı attığı gol gibi bir gol nadiren görülür . Yarışmanın bitmesine daha aylar var ve 15 numaralı oyuncunun attığı bu imkansız gol, bir sonraki Puskas Ödülü'nü kazanma şansına şimdiden sahip. En azından bunun için gereken her şeye sahip."

El Mundo: Valverde uçuyor ve Güler, Arbeloa'nın 'bebek' Madrid'inin festivalinde tarihi bir gol icat ediyor

"Uruguaylı oyuncu tekrar gol attı, Türk oyuncu 60 metreden gol kaydetti ve teknik direktör maç boyunca sekiz genç oyuncuyu sahaya sürdü."

Mundo Deportivo: Güler, yılın en güzel gollerinden birini attı: 60 metreden fazla bir mesafeden!

"Arda Güler çıtayı yükseltti ve bunu mümkün olan en iyi şekilde yaptı; şüphesiz yılın en iyi gollerinden birini attı. Kendi yarı sahasından, hele ki 60 metreden fazla bir mesafeden gol atmakla övünebilecek çok az oyuncu var."

El Desmarque: Arda Güler, 68 metreden La Liga tarihinin en uzak mesafeden golünü attı

"Türk milli futbolcu, maçın son dakikalarında 68 metreden attığı ve La Liga tarihinin en uzun mesafeli golü olan muhteşem vuruşla galibiyeti perçinledi ve Madrid taraftarlarını coşturdu."

365 Scores: Bernabeu'da çılgınlık! Arda Güler'in inanılmaz golü Real Madrid'in ezici zaferini tamamladı

"Real Madrid'in hücum orta saha oyuncusu kendi yarı sahasında topu aldı ve 20 metreden fazla süren göz kamaştırıcı bir koşunun ardından, savunma oyuncularını geride bırakarak, Matías Dituro'yu mağlup eden durdurulamaz bir şut çekti. Bu gol sadece üç puanı garantilemekle kalmadı, aynı zamanda La Liga'da sezonun en iyi golü için de güçlü bir aday oldu."

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
