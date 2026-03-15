Stuttgart evinde tek golle geçti

Almanya Bundesliga'nın 26. haftasında Stuttgart evinde Leipzig'i konuk etti.
Stuttgart Arena'da oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip 1-0 kazandı.
Stuttgart'a galibiyeti getiren golü 56. dakikada Deniz Undav kaydetti.
Leipzig, ligde 5 maç aradan sonra mağlubiyet yaşadı.
Stuttgart forması giyen milli futbolcu Atakan Karazor 86 dakika sahada kaldı.
Bu sonucun ardından Stuttgart 50 puanla 4. sırada yer alırken, 47 puanlı Leipzig 5. sırada bulunuyor.
Ligde gelecek hafta Stuttgart deplasmanda Augsburg ile, Leipzig ise evinde Hoffenheim ile karşılaşacak.
