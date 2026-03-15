İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Manchester United, sahasında Aston Villa'yı ağırladı. Old Trafford'da oynanan maçı Manchester United, 3-1'lik skorla kazandı.Manchester United, 53. dakikada Casemiro ile 1-0 öne geçti. Aston Villa'ya beraberliği getiren golü 64. dakikada Ross Barkley kaydetti.Ev sahibi Manchester United, 71. dakikada Matheus Cunha ile bir gol daha buldu ve durumu 2-1 yaptı. Manchester United, Benjamin Sesko'nun 81. dakikada attığı golle maçı 3-1 kazandı.Manchester United'da bu maçta atılan ilk iki golün asisti de Bruno Fernandes'ten geldi. Portekizli yıldız, bu sezon Premier Lig'de 16 asiste ulaştı.Bruno Fernandes, David Beckham'ı (15) geçti ve Manchester United formasıyla ligde bir sezonda en fazla asist yapan oyuncu oldu.Ligde geçtiğimiz hafta Newcsatle United'a deplasmanda kaybeden Manchester United, bir hafta aradan sonra kazandı. Aston Villa'nın ligdeki galibiyet özlemi 4 maça yükseldi.Bu sonucun ardından Şampiyonlar Ligi mücadelesi veren iki takımdan Manchester United 54 puana yükseldi, Aston Villa 51 puanda kaldı.Ligin gelecek haftasında Manchester United, Bournemouth deplasmanına gidecek. Aston Villa, sahasında West Ham United'ı konuk edecek.