İrfan Can Kahveci, Beşiktaş maçında yok!

Kasımpaşa forması giyen İrfan Can Kahveci, gelecek hafta Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.
Ligde Eyüpspor ile karşılaşan Kasımpaşa'da milli futbolcu, 76. dakikada sarı kart gördü. İrfan Can, bu sarı kartla birlikte cezalı duruma düştü.
Kasımpaşa, Eyüpspor maçının ardından ligde Beşiktaş deplasmanına konuk olacak. İrfan Can Kahveci, cezası nedeniyle bu maçta forma giyemeyecek.
