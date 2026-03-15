Beşiktaş'tan ligde 3 yıl sonra ilk!

Beşiktaş, Gençlerbirliği'ni deplasmanda 2-0 mağlup etti.
Siyah-beyazlılar, bu galibiyetle birlikte dikkat çeken bir istatistiğe imza attı.
Deplasmanda oynadığı son üç Süper Lig maçını kazanan Beşiktaş, Nisan-Ağustos 2023 arasındaki beş karşılaşmalık süreçten bu yana ilk kez üst üste 3+ dış saha galibiyeti aldı.
Beşiktaş, Gençlerbirliği ile birlikte bu süreçte Başakşehir ve Kocaelispor'u deplasmanda mağlup etti.
DEPLASMAN SERİSİ
Siyah-beyazlılar, deplasmanda üst üste 3. maçını kazandı. Süper Lig'de yaklaşık 6 aydır deplasmanda maç kaybetmeyen Beşiktaş'ın, dış sahadaki yenilmezlik serisi de 11 maça çıktı.
Beşiktaş, ligde oynadığı son 11 deplasman karşılaşmasında 7 galibiyet ve 4 beraberlik alarak 25 puan topladı. İç sahada da 13 maça çıkan Beşiktaş, taraftarı önünde 24 puan aldı.
Siyah-beyazlı takımın, ligde son 11 deplasman karşılaşmasında aldığı sonuçlar şöyle:
Beşiktaş'ın 17 maçlık (13 lig, 4 kupa) yenilmezlik serisi, geçen hafta evinde yaşadığı Galatasaray mağlubiyetiyle sona ermişti.
|Karşılaşma
|Skor
|Kayserispor-Beşiktaş
|0-4
|Galatasaray-Beşiktaş
|1-1
|Konyaspor-Beşiktaş
|0-2
|Kasımpaşa-Beşiktaş
|1-1
|Antalyaspor-Beşiktaş
|1-3
|Fatih Karagümrük-Beşiktaş
|0-2
|Trabzonspor-Beşiktaş
|3-3
|Eyüpspor-Beşiktaş
|2-2
|Başakşehir-Beşiktaş
|2-3
|Kocaelispor-Beşiktaş
|0-1
|Gençlerbirliği-Beşiktaş
|0-2