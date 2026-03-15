İngiltere Premier Lig'in 30. hafta maçında Vitor Pereira'nın ekibi Nottingham Forest ile Fulham karşı karşıya geldi.
The City Ground Stadyumu'nda oynanan mücadele 0-0'lık eşitlikle sonuçlandı.
Bu sonucun ardından Fulham, 41 puana yükselirken Nottingham Forest'ta 29 puana çıktı.
İngiltere Premier Lig'in bir sonraki maçında Fulham, Burnley'i ağırlayacak. Nottingham Forest, Tottenham deplasmanına gidecek.
