15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
20:00
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
20:00
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
16:00
15 Mart
PSG-Nantes
0-0ERT
15 Mart
Le Havre-Lyon
19:15
15 Mart
Metz-Toulouse
19:15
15 Mart
Rennes-Lille
22:45
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
14:15
15 Mart
Alkmaar-Heracles
16:30
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
16:30
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
18:45
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
18:00
15 Mart
Genk-St.Truiden
15:30
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
20:30
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
21:15
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
16:30
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
19:00
15 Mart
Nacional-Estoril
18:30
15 Mart
AVS-Santa Clara
18:30
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0ERT
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
21:00
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
17:00
15 Mart
Como-Roma
20:00
15 Mart
Lazio-AC Milan
22:45
15 Mart
C.Palace-Leeds United
17:00
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
0-029'
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
0-030'
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
16:00
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
16:00
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
20:00
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
17:30
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
19:30
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
21:30
15 Mart
M. United-Aston Villa
17:00
15 Mart
Sassuolo-Bologna
17:00
15 Mart
N. Forest-Fulham
17:00
15 Mart
Liverpool-Tottenham
19:30
15 Mart
Mallorca-Espanyol
16:00
15 Mart
Barcelona-Sevilla
18:15
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
20:30
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
23:00
15 Mart
Verona-Genoa
14:30
15 Mart
Pisa-Cagliari
17:00
15 Mart
FC Porto-Moreirense
23:30

Sadettin Saran - Domenico Tedesco görüşmesinin perde arkası!

Fenerbahçe'de gerçekleştirilen olağanüstü toplantılar sonrasında Domenico Tedesco ile devam kararı alındı. Domenico Tedesco ile Sadettin Saran arasındaki görüşmenin perde arkası ve İtalyan teknik direktörün tazminatı belli oldu.

calendar 15 Mart 2026 12:25 | Son Güncelleme Tarihi: 15 Mart 2026 13:25
Fenerbahçe'de şok Karagümrük yenilgisinden sonra dün teknik direktör Domenico Tedesco'nun kaderi masaya yatırıldı.

İtalyan hoca ve sportif direktör Devin Özek, öğleden sonra kulübe geldi, yönetimin huzuruna çıktı. Başkan Sadettin Saran daha sonra 40 yaşındaki çalıştırıcı ile bire bir makamında özel görüşme yaptı.

BAZI OYUNCULARDAN MEMNUN DEĞİL

Burada başkan, takımın neden kötü olduğunu sorguladı. Genç teknik adam da bir motivasyon kaybı yaşandığını, takımda bazı oyuncuların performansından memnun olmadığını özellikle belirtti. Daha sonra yönetim kurulunu toplayan Saran, herkese fikrini sordu. Bir kısım, Tedesco ile yolların ayrılması gerektiğini belirtirken bir bölüm yönetici ise kalan maça da İtalyan hocayla çıkılması gerektiğini vurguladı. Bu gelişmeler yaşanırken sezon sonunda seçim olacağı da gündeme geldi. Yönetim, uzun vadeli yeni bir isme takımı teslim etmenin doğru olmadığı konusunda fikir tartışması yaşadı.

TAZMİNATIN YÜKSEKLİĞİ DE ETKEN

Asıl önemli konulardan biri ise Tedesco'nun tazminatıydı. Fenerbahçe'den yıllık yaklaşık 4 milyon Euro kazanan ve 2027 sonuna kadar sözleşmesi olan 40 yaşındaki hocanın maliyetinin 6 milyon Euro'yu bulması da yönetimin operasyonda geri adım atmasına neden oldu. Bu rakamları göz önünde tutan Fenerbahçe'de hem Devin Özek'in hem de Tedesco'nun şimdilik devam etmesi konusunda fikir birliğine varıldı. Salı günü Gaziantep FK ile oynanacak maç, hoca ve ekibi için final karşılaşması olacak.

TEDESCO SÖZ VERDİ

Öte yandan Beyaz TV'nin haberine göre, İtalyan teknik adam, bu toplantıda kötü sonuçların düzeleceğine dair yönetime söz verdi.

Tedesco, "Bu oyunu düzelteceğim. Gaziantep maçı sonrası sakatlar dönecek ve seri yapacağız. Söz veriyorum." diye konuştu.


SADETTİN SARAN'IN SÖZLERİ

Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, yönetim toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Hem Tedesco ve Devin Özek hem de takım kaptanlarıyla konuştuklarını söyleyen Başkan, "Gerekli ültimatomlar verildi, bir daha tekrarlanmayacak. Hocamızla devam ediyoruz. Bu arada primler verilmemiş gibi spekülasyonlar var. Hak edilip de verilmeyen prim yok. Bunları söyleyenler yalan söylüyor. Bugüne kadar söylediğimiz futbolun tam dışında bir futbol oynandı dün. Çok şaşırdık, çok üzüldük. Bugün (dün) arkadaşlarla da konuştuk. Devin Özek'le de devam ediyoruz" dedi.

SEÇİM MESAJI: "2027'YE KADAR BERABERİZ"

Taraftar grubu GFB'nin iftarına da katılan Saran, çarpıcı bir ifade kullandı. Futbolseverlere, "Sizler şimdi her zamankinden daha da önemlisiniz. İnşallah bu zor günleri birlikte aşacağız. 2027'ye kadar beraberiz. Desteğiniz olmadan olmaz" mesajını verdi. Bilindiği üzere F.Bahçe'de 2026 yılında olağanüstü seçime gidilecek. 2027'de ise olağan seçimli genel kurul gerçekleşecek. Bu açıklama, Saran'ın, olağanüstü seçimde aday olacağı şeklinde yorumlandı.

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 25 13 7 5 45 30 46
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
8 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
9 Samsunspor 25 7 11 7 27 30 32
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 25 6 7 12 28 34 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Eyüpspor 25 5 7 13 19 36 22
16 Kasımpaşa 25 4 9 12 21 36 21
17 Kayserispor 25 3 11 11 19 46 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
