Volkan Demirel'den kırmızı kart tepkisi!

Gençlerbirliği Teknik Direktörü Volkan Demirel, Beşiktaş karşılaşmasının ardından maçın kırılma anının kırmızı kart olduğunu söyledi. Demirel, hakemin kararını ağır bulduğunu ifade etti.



Hakem kararlarına tepki gösteren Volkan Demirel, Beşiktaş maçında haklarının yendiğini söyledi.



"MAÇIN GİDİŞATI DEĞİŞEBİLİRDİ"



Karşılaşmayı değerlendiren Volkan Demirel, "Normal şartlarda devam etse farklı bir yere gidebilirdi. Saha içinde hakeme de söyledik, ben kamuoyuna bırakmak istiyorum. Konuşmak istemiyorum. Bence kırmızı kart ağır bir kırmızı kart. 11'e 11 devam etse…" dedi.



"İLK 45 DAKİKA İNANILMAZ OYNADIK"



Takımının özellikle ilk yarıdaki performansından memnun olduğunu belirten Demirel, "Teslim olmadık, mücadele ettik. Beşiktaş'ı iyi karşıladık. İlk 45 dakika inanılmaz oynadık ama yorgunlukla gol buldular. İkinci gol zaten çok ekstra bir vuruş." ifadelerini kullandı.



"KIRMIZI KART AĞIR GİBİ"



Eksik kalmalarına rağmen mücadeleden vazgeçmediklerini vurgulayan Demirel, sözlerini şu şekilde tamamladı:



"Pozisyonlar da bulduk. 10 kişi oynamış gibi oynamadık. Beşiktaş gibi büyük bir takıma karşı 11'e 10 oynamak kolay değil. Hakem takdir haklarını onlardan yana çok kullandı. Kırmızı kart ağır gibi, izlemedim ama saha içinden öyle duruyor."





GALATASARAY MAÇI



Gençlerbirliği, Türkiye Kupası'nda Galatasaray ile karşı karşıya gelecek. Demirel, kupadaki bu eşleşmeye yönelik gelen sorunun ardından, "Galatasaray'la oynamak... Şimdi oraya girmek istemiyorum ama kupada da hedefimiz var. 10 kişi Galatasaray'a karşı çok güzel oynadık. Tongya belki golü atsa, kazanabilecek bir oyun oynadık orada. Ben ve ekibim oyunu doğru okuduğumuzu düşünüyorum. Elimizden gelen mücadeleyi kim olursa olsun yapacağız ve bunu da zaten hep birlikte izleyeceğiz." diye konuştu.



