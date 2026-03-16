Hakan Safi'den Aziz Yıldırım ve başkan adaylığı açıklaması!

Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Safi, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.
AZİZ YILDIRIM
Hakan Safi, Fenerbahçe 2000 Derneği iftarında eski başkan Aziz Yıldırım ile gerginlik yaşadığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.
Hakan Safi, söz konusu konuyla ilgili, "Efsane başkanımız, büyük başkanımız Aziz Yıldırım da geldi. Masa kalabalıktı, fazla siyasetçi vardı. Biz başka masaya oturmak zorunda kaldık. Bizim başkanımız, büyüğümüz. Yanlış anlaşılma da olabilir. Onu da çözeriz. Bizim derdimiz Fenerbahçe'nin başarısı, bizim derdimiz bu. Yanlış anlaşılmalara imkan vermeyelim. Büyük başkanımız, efsane başkanımızdır. Biz camianın her ferdini kucaklamak için yola çıkacağız. Yanlış anlaşılmalara itibar etmeyelim. Aziz Başkanımız bizim büyüğümüz. er zaman için yan yana geliriz. Yanlış anlaşılma olabilir yarın öbür gün yan yana gelir çözeriz. Hiçbir Fenerbahçeliyle problemimiz yok." yanıtını verdi.
SEÇİM GÜNDEMİ
Sözlerine devam eden ve, "Fenerbahçe'de seçim ortamı başladı mı?" sorusunu yanıtlayan Safi, "Sonuçta seçim kararını ben almıyorum. Sadettin Saran seçilmiş başkanımız. 2027'ye kadar seçilmiş başkanımız. Olağanüstü durumlar olmadığı sürece Fenerbahçe'nin seçimi 2027'de dedim ve yönetimi destekledim ama olağanüstü durumların oluştuğunu düşünüyorum. Ocak ayında haziranda seçim yapacağını söyledi. Şimdi yapılmayacağı söyleniyor. Bir an önce iradesini net olarak göstermesi gerekiyor. Sonuçta Fenerbahçe büyük camia, Fenerbahçe'nin olduğu yerde umut vardır, Fenerbahçe son sözü söylemeden oyun bitmez. Ricamız başkanımızdan seçimle ilgili net bir karar alması ve tüm camiaya duyurması." dedi.
Kendisinin başkan adayı olup olmayacağına yönelik soruya cevap veren Hakan Safi, "Ben 15 ay yöneticilik yaptım. Fenerbahçe'de 15 ay çalıştım. Her şeyi gördüm. Sayın Ali Koç'a da teşekkür ediyorum. Aziz Başkanın da ekibinden de davet edenler olmuştu o dönem, ben kabul etmedim. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ben Fenerbahçe'nin neferiyim, Fenerbahçe'nin adamıyım. Camia nerede görmek isterse Fenerbahçe'nin emrindeyim." sözlerini sarf etti.
KEREM AKTÜRKOĞLU
Kerem Aktürkoğlu ile ilgili haberlere cevap veren Safi, "Kerem'le ilgili açıklama yaptım. Milli oyuncumuz, Fenerbahçe'nin ve milli takımın en değerli oyuncularından birisi. UEFA'nın istediği bilgi notlarını biz federasyon ile konuşup gereken yerlere verdik. 2 hafta oldu bunları yapalı. Şimdi neden ortaya çıktı, ben anlamış değilim. Cezalık bir durum yok. Bu saatten sonra Kerem'in aleyhinde haber yapan karşısında beni bulur, Fenerbahçe'nin düşmanıdır. Bunları köpürtmek bize fayda sağlamaz. Kerem'le ilgili rica ediyorum. Çocuk işini yapsın. Konuyu kapatalım. Bundan sonra konuşanlar Fenerbahçe'nin düşmanıdır. Kulübümüzle de istişare ediyoruz. Bu saatten sonra konu kapanmıştır. Kulüp de isterse açıklama yapmasını bekliyoruz." dedi.
Hakan Safi, "Sizin adınız geçtiği zaman 'Fenerbahçe'ye Osimhen ayarında futbolcular' bekliyoruz diyorlar. Neler söylersiniz?" sorusunun ardından, "Onları sonraya bırakalım. Hakan Safi'nin olduğu yerde; iddia, cesaret, umut vardır. Onu da zamanı gelinde hep birlikte yaşarız." yanıtını verdi.
