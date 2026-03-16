15 Mart
Gençlerbirliği-Beşiktaş
0-2
15 Mart
Samsunspor-Kayserispor
2-1
15 Mart
Kasımpaşa-Eyüpspor
1-0
15 Mart
PSG-Nantes
0-0
15 Mart
Le Havre-Lyon
0-0
15 Mart
Metz-Toulouse
3-4
15 Mart
Rennes-Lille
1-2
15 Mart
FC Twente-FC Utrecht
0-2
15 Mart
Alkmaar-Heracles
4-0
15 Mart
Feyenoord-Excelsior
2-1
15 Mart
Go Ahead Eagles-NAC Breda
6-0
15 Mart
Royal Antwerp-Standard Liege
1-1
15 Mart
Genk-St.Truiden
1-0
15 Mart
KV Mechelen-Anderlecht
1-0
15 Mart
Cercle Brugge-RAAL La Louviere
1-3
15 Mart
RB Salzburg-Rapid Wien
0-1
15 Mart
Austria Wien-Sturm Graz
2-5
15 Mart
Nacional-Estoril
0-1
15 Mart
AVS-Santa Clara
0-1
15 Mart
Sporting CP-Tondela
0-0
15 Mart
Rio Ave-Estrela da Amadora
2-1
15 Mart
Strasbourg-Paris FC
0-0
15 Mart
Como-Roma
2-1
15 Mart
Lazio-AC Milan
1-0
15 Mart
C.Palace-Leeds United
0-0
15 Mart
Erzurumspor-Hatayspor
3-0
15 Mart
Sivasspor-Ümraniye
1-0
15 Mart
Sakaryaspor-Vanspor FK
2-1
15 Mart
Sarıyer-Keçiörengücü
3-1
15 Mart
Amed Sportif-Manisa FK
2-0
15 Mart
Werder Bremen-Mainz 05
0-2
15 Mart
Freiburg-Union Berlin
0-1
15 Mart
VfB Stuttgart-RB Leipzig
1-0
15 Mart
M. United-Aston Villa
3-1
15 Mart
Sassuolo-Bologna
0-1
15 Mart
N. Forest-Fulham
0-0
15 Mart
Liverpool-Tottenham
1-1
15 Mart
Mallorca-Espanyol
2-1
15 Mart
Barcelona-Sevilla
5-2
15 Mart
Real Betis-Celta Vigo
1-1
15 Mart
Real Sociedad-Osasuna
3-1
15 Mart
Verona-Genoa
0-2
15 Mart
Pisa-Cagliari
3-1
15 Mart
FC Porto-Moreirense
3-0

Hakan Safi'den Aziz Yıldırım ve başkan adaylığı açıklaması!

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Hakan Safi, Aziz Yıldırım ile gerginlik yaşadığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı. Safi, başkan adaylığı sorusuna da cevap verdi.

calendar 16 Mart 2026 00:11
Haber: Sporx.com
Hakan Safi'den Aziz Yıldırım ve başkan adaylığı açıklaması!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:



Fenerbahçe'nin eski yöneticilerinden Hakan Safi, Beyaz TV'ye açıklamalarda bulundu.

AZİZ YILDIRIM

Hakan Safi, Fenerbahçe 2000 Derneği iftarında eski başkan Aziz Yıldırım ile gerginlik yaşadığı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Hakan Safi, söz konusu konuyla ilgili, "Efsane başkanımız, büyük başkanımız Aziz Yıldırım da geldi. Masa kalabalıktı, fazla siyasetçi vardı. Biz başka masaya oturmak zorunda kaldık. Bizim başkanımız, büyüğümüz. Yanlış anlaşılma da olabilir. Onu da çözeriz. Bizim derdimiz Fenerbahçe'nin başarısı, bizim derdimiz bu. Yanlış anlaşılmalara imkan vermeyelim. Büyük başkanımız, efsane başkanımızdır. Biz camianın her ferdini kucaklamak için yola çıkacağız. Yanlış anlaşılmalara itibar etmeyelim. Aziz Başkanımız bizim büyüğümüz. er zaman için yan yana geliriz. Yanlış anlaşılma olabilir yarın öbür gün yan yana gelir çözeriz. Hiçbir Fenerbahçeliyle problemimiz yok." yanıtını verdi.

SEÇİM GÜNDEMİ

Sözlerine devam eden ve, "Fenerbahçe'de seçim ortamı başladı mı?" sorusunu yanıtlayan Safi, "Sonuçta seçim kararını ben almıyorum. Sadettin Saran seçilmiş başkanımız. 2027'ye kadar seçilmiş başkanımız. Olağanüstü durumlar olmadığı sürece Fenerbahçe'nin seçimi 2027'de dedim ve yönetimi destekledim ama olağanüstü durumların oluştuğunu düşünüyorum. Ocak ayında haziranda seçim yapacağını söyledi. Şimdi yapılmayacağı söyleniyor. Bir an önce iradesini net olarak göstermesi gerekiyor. Sonuçta Fenerbahçe büyük camia, Fenerbahçe'nin olduğu yerde umut vardır, Fenerbahçe son sözü söylemeden oyun bitmez. Ricamız başkanımızdan seçimle ilgili net bir karar alması ve tüm camiaya duyurması." dedi.

Kendisinin başkan adayı olup olmayacağına yönelik soruya cevap veren Hakan Safi, "Ben 15 ay yöneticilik yaptım. Fenerbahçe'de 15 ay çalıştım. Her şeyi gördüm. Sayın Ali Koç'a da teşekkür ediyorum. Aziz Başkanın da ekibinden de davet edenler olmuştu o dönem, ben kabul etmedim. Beni itibarsızlaştırmaya çalışıyorlar. Ben Fenerbahçe'nin neferiyim, Fenerbahçe'nin adamıyım. Camia nerede görmek isterse Fenerbahçe'nin emrindeyim." sözlerini sarf etti.

KEREM AKTÜRKOĞLU

Kerem Aktürkoğlu ile ilgili haberlere cevap veren Safi, "Kerem'le ilgili açıklama yaptım. Milli oyuncumuz, Fenerbahçe'nin ve milli takımın en değerli oyuncularından birisi. UEFA'nın istediği bilgi notlarını biz federasyon ile konuşup gereken yerlere verdik. 2 hafta oldu bunları yapalı. Şimdi neden ortaya çıktı, ben anlamış değilim. Cezalık bir durum yok. Bu saatten sonra Kerem'in aleyhinde haber yapan karşısında beni bulur, Fenerbahçe'nin düşmanıdır. Bunları köpürtmek bize fayda sağlamaz. Kerem'le ilgili rica ediyorum. Çocuk işini yapsın. Konuyu kapatalım. Bundan sonra konuşanlar Fenerbahçe'nin düşmanıdır. Kulübümüzle de istişare ediyoruz. Bu saatten sonra konu kapanmıştır. Kulüp de isterse açıklama yapmasını bekliyoruz." dedi.

Hakan Safi, "Sizin adınız geçtiği zaman 'Fenerbahçe'ye Osimhen ayarında futbolcular' bekliyoruz diyorlar. Neler söylersiniz?" sorusunun ardından, "Onları sonraya bırakalım. Hakan Safi'nin olduğu yerde; iddia, cesaret, umut vardır. Onu da zamanı gelinde hep birlikte yaşarız." yanıtını verdi.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 26 20 4 2 62 18 64
2 Fenerbahçe 26 16 9 1 57 27 57
3 Trabzonspor 26 17 6 3 52 29 57
4 Beşiktaş 26 14 7 5 47 30 49
5 Göztepe 26 11 10 5 30 20 43
6 Başakşehir 26 12 6 8 44 30 42
7 Samsunspor 26 8 11 7 29 31 35
8 Kocaelispor 26 9 6 11 23 27 33
9 Gaziantep FK 26 8 9 9 35 42 33
10 Rizespor 26 7 9 10 32 36 30
11 Alanyaspor 26 5 13 8 28 32 28
12 Konyaspor 26 6 9 11 30 39 27
13 Gençlerbirliği 26 6 7 13 28 36 25
14 Antalyaspor 26 6 6 14 25 43 24
15 Kasımpaşa 26 5 9 12 22 36 24
16 Eyüpspor 26 5 7 14 19 37 22
17 Kayserispor 26 3 11 12 20 48 20
18 Karagümrük 26 4 5 17 24 46 17
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.