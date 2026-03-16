İtalya Serie A'nın 29. hafta maçında Lazio ile Milan karşı karşıya geldi.
Olimpico Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Lazio, 1-0'lık skorla kazandı.
Lazio'ya galibiyeti getiren golü 26. dakikada Gustav Isaksen kaydetti.
Bu sonucun ardından Milan, 60 puanda kalırken, Lazio ise 40 puana yükseldi.
İtalya Serie A'nın bir sonraki maçında Milan, Torino'yu ağırlayacak. Lazio, Bologna deplasmanına gidecek.
Rafael Leao oyundan çıkmasına tepki gösterdi!
— Sporxtv (@sporxtv) March 15, 2026
Lazio'da Maurizio Sarri, Milan maçında hakeme "Maçı bitir" diye tepki gösterdi! Kırmızı kart çıktı!
— Sporxtv (@sporxtv) March 15, 2026