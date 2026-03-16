Real Sociedad'dan evinde rahat galibiyet

İspanya LaLiga'nın 28. haftasında Real Sociedad, evinde Osasuna'yı konuk etti.



Estadio Municipal de Anoeta Stadyumu'nda oynanan maçta ev sahibi ekip 3-1 galip geldi.



Real Sociedad'ın gollerini 24. dakikada penaltıdan Mikel Oyarzabal ve 28, 52. dakikalarda Gonçalo Guedes kaydetti. Osasuna'nın golünü Victor Munoz attı.



Bu sonuçla birlikte Real Sociedad puanını 38'e yükseltti, Osasuna ise 34 puanda kaldı.



Lig'de gelecek maç Real Sociedad deplasmanda Villarreal ile; Osasuna evinde Girona ile karşılaşacak.